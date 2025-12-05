Search here...

Tämä suihkussa tehty virhe voi vahingoittaa ihoasi

Léa Michel
Kuumassa suihkussa käyminen saattaa tuntua lohdulliselta, mutta se on myös tapa, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia ihon terveyteen. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset osoittavat, että pitkäaikainen altistuminen vedelle, erityisesti kuumalle vedelle, vahingoittaa ihon suojakerrosta, mikä voi johtaa kuivumiseen, ärsytykseen ja muihin iho-ongelmiin.

Kuuman veden vaikutukset ihoon

Kun suihkussa käyt erittäin kuumassa vedessä, lämpö poistaa ihon luonnollisen hydrolipidikalvon eli talin, joka suojaa ja kosteuttaa ihoa. Tämän seurauksena ihosta tulee kuivempi, vähemmän kimmoisa ja alttiimpi ulkoisille ärsykkeille. Lämpö myös laajentaa verisuonia, mikä voi johtaa punoitukseen ja tulehdukseen, jotka joskus jatkuvat toistuvien korkean lämpötilan suihkujen jälkeen.

Lisäksi kuuma vesi häiritsee ihon pH-arvoa tehden siitä vähemmän happaman, mikä heikentää sen luonnollista kykyä torjua bakteereja ja muita taudinaiheuttajia. Tämä ärsytys voi johtaa punoitukseen, kutinaan ja pahentaa tiettyjä sairauksia, kuten psoriasista tai ekseemaa.

Tieteelliset tutkimukset veden lämpötilan vaikutuksesta

50 vapaaehtoisella tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että altistuminen kuumalle vedelle lisää merkittävästi transdermaalista vedenhukkaa (TEWL), joka on keskeinen ihon suojakerroksen terveyden indikaattori, sekä ihon pH-arvoa ja ärsytystä. Vertailun vuoksi kylmä vesi aiheuttaa myös muutoksia, mutta vähäisemmässä määrin. Nämä tulokset korostavat haalean tai kylmän veden käytön tärkeyttä vaurioiden minimoimiseksi, erityisesti usein tapahtuvan pesun aikana, kuten on suositeltu pandemian jälkeen käsihygienian vuoksi.

Vinkkejä ihonhoitoon suihkussa

Suojaa ihoasi rajoittamalla veden lämpötila noin 37–39 °C:een ja välttämällä liian pitkiä suihkuja. Käytä hellävaraisia, hajusteettomia tuotteita ja muista kosteuttaa ihoasi heti suihkun jälkeen sen lipidisuojan palauttamiseksi.

Nämä yksinkertaiset toimenpiteet voivat ehkäistä kuivumista, ihon herkkyyttä ja tulehdusta samalla pitäen ihon pehmeänä ja terveenä, jopa tehostetusta hygieniasta huolimatta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suihkussa kannattaa käyttää haaleaa vettä kuuman veden sijaan suojatakseen ihoasi paremmin ja välttääkseen kuivuuteen ja ärsytykseen liittyvän epämukavuuden.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Tämä huono tapa kiihdyttää hiustenlähtöä tieteen mukaan.

