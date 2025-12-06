Search here...

Sano hyvästit ruskettuneelle iholle, tämä uusi meikkitrendi aiheuttaa sensaation

Meikki
Léa Michel
@happybunnygrl & @amberlyyanggg/TikTok

Uusi ”Cold Girl” -meikkiaalto valtaa sosiaalista mediaa ja korvaa lämpimät ihonvärit viileillä, ruusunpunaisilla ja pakkasella sävyillä, jotka luovat ”juuri astunut ulos kylmästä” -efektin. Amerikkalaisen mallin ja yrittäjän Hailey Bieberin, amerikkalaisen laulajan Sabrina Carpenterin ja amerikkalaisen näyttelijästä Sussexin herttuattareksi koitettu Meghan Marklen suosima talvi-esteettinen tyyli nojaa ruusunpunaisiin poskipäihin, mustikkaisiin huuliin ja sinertäviin luomiväreihin luonnollisen ja tyylikkään hehkun aikaansaamiseksi.

Ymmärtämällä tyylin omaksumiseen tarvittavat vivahteet

Saadaksesi "Kylmän tytön" ilmeen, tunnista ensin omat pohjasävysi: siniset/violetit suonet viittaavat viileään ihoon, vihreä lämpimään. Viileät sävyt (jäinen pinkki, malva, marjat) imartelevat luonnostaan ​​vaaleaa ihoa, kun taas lämpimän ihon omaavat valitsevat viileämpiä sävyjä, kuten vadelmanpunaisen korallin sijaan.

  • Vaaleat ihonvärit: pehmeät malvan ja puuterimaisen pinkin sävyt hienovaraiseen syvyyteen.
  • Niin sanotut keskisävyiset ihonvärit: tummat marjat ja luumut luovat silmiinpistävän kontrastin.
  • Tummemmat ihonvärit: täyteläiset burgundit ja viinit ylelliseen, jalokivien sävyiseen lopputulokseen.

Mitään ehdottomia sääntöjä ei tietenkään ole: jokainen voi vapaasti valita mieleisensä meikin. Nämä ohjeet ovat vain ehdotuksia; valitsemalla sävyjä, jotka täydentävät luonnollista pohjasävyäsi, voit varmistaa täydellisen harmonisen lopputuloksen ihollesi.

Luonnollisen vaikutelman saavuttava levitystekniikka

Levitä viileää poskipunaa poskipäille ja nenälle talvisen punan aikaansaamiseksi ja taputtele sitten marjaista sävyä huulten keskelle häivyttämällä sitä saadaksesi "pureman" lopputuloksen. Pidä meikkivoide ihosi sävyn mukaisena tai hieman vaaleampana, välttäen täysin mattapintaista lopputulosta, jotta ihosi luonnollinen koostumus pääsee esiin.

@happybunnygrl tässä on tutoriaali 💋 ♬ alkuperäinen ääni - Speedy sounds

"Kylmä tyttö" -välttämätön pakkaus

Luo oma meikkisarjasi malvan/marjan sävyisellä poskipunalla, vadelman/viininpunaisella huulipunalla, viileillä harmaanvioleteilla tai taupe-luomiväreillä ja pinkillä/hopeisella korostuskynällä. Lisää valkoista glitteriä silmiin ja valkoista rajauskynää saadaksesi huurteisen, peuramaisen silmämeikin – täydellinen juhlapyhiin.

@amberlyyangg Jääprinsessameikkiä koko talveksi ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #talvimeikki ♬ Ylellinen Ayesha Erotica -remix - Dndndnd

Lyhyesti sanottuna tämä trendi muuttaa "I'm cold" -lookin tyylikkääksi kauneustuotteeksi, joka sopii täydellisesti talveen 2025 paahdetulla poskipunallaan ja viileillä smoky eyes -meikeillään. Se on imarteleva ja sopii kaikille ihonsävyille ja lisää vaivattomasti hehkua.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.





