Tätä laulajaa ei ole olemassa... ja hän on jo kolmen miljoonan dollarin arvoinen

Uusi "tähti" ravistelee musiikkiteollisuutta astumatta koskaan lavalle: tekoälyn luoma yritys Xania Monet kerää miljoonia striimauksia ja Billboard-listoille pääsyjä. Mississippissä syntyneen artistin Telisha Jonesin sanoituksista tekoälyn luomien sielukkaiden R&B-kappaleiden vauhdittamana Xania Monet on saanut arviolta kolmen miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen.

Kuka on Xania Monet?

Xania Monet esitetään tekoälyn ohjaamana laulu"olentona", joka on suunniteltu laulamaan gospel-henkistä R&B:tä yllättävän inhimillisellä tavalla. Sanoitukset on kirjoittanut Telisha Jones, joka käyttää musiikkigeneraattoria (Suno) muuntaakseen kehotteet ja tekstit tuotetuiksi kappaleiksi, jotka sitten jaetaan eri alustoille.

Striimeistä ranking-listoihin

Virtuaaliartisti Xania Monet on jo kerännyt kymmeniä miljoonia striimauksia ja jopa noussut useille Billboard-listoille, erityisesti Adult R&B Airplay ja R&B Songs -listoilla, mikä on dokumentoitu ensimmäinen tekoälypohjaiselle "artistille". Useat lyhyen matkan julkaisut (albumi, EP ja sarja singlejä) ovat vauhdittaneet nopeaa algoritmien vauhtia.

Kolmen miljoonan sopimus… ja kiistaa

Menestys johti kolmen miljoonan dollarin sopimukseen alan kumppanin kanssa, mikä herätti voimakkaan reaktion taiteilijoissa, jotka tuomitsivat synteettisten äänien ja ihmistyön välisen rajan hämärtymisen. Kritiikistä huolimatta Xania Monetin tiimi puolustaa "luovaa työkalua, jonka tarkoituksena ei ole korvata muusikoita", samalla hyötyen "tuottavammasta ja skaalautuvammasta mallista".

Teollisuus tienristeyksessä

Yleisön uteliaisuuden ja levy-yhtiöiden varovaisuuden välimaastossa oleva Xania Monet edustaa käännekohtaa: yleisöluvut vahvistavat tekoälyn tehostamien "äänien" kysynnän, kun taas lakimiehet ja oikeudenhaltijat kyseenalaistavat tyylikopioinnin käyttötarkoitukset, korvaukset ja riskit. Tulevat kuukaudet näyttävät, pysyvätkö nämä synteettiset artistit poikkeuksina... vai tulevatko heistä normi.

Viime kädessä Xania Monet kuvaa täydellisesti teknologisen innovaation ja perinteisen taiteellisen luomisen välistä jännitettä. Vaikka se kiehtoo realismillaan ja nopealla nousullaan kuuluisuuteen, se herättää myös ennennäkemättömiä kysymyksiä aitoudesta, ihmistyön arvosta ja musiikkiteollisuuden tulevaisuudesta. Ihailipa tai kritisoi sitä, yksi asia on varma: musiikki ei tule koskaan olemaan enää aivan samanlaista.