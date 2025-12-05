Stressitön joulu: Äidin vinkki koristeltuun joulukuuseen vain 5 minuutissa

Kun lapset avaavat adventtikalenteriensa ensimmäiset ikkunat, vanhemmat kaivavat esiin kaikki jouluaiheiset rasiat ullakolta. Kuusen koristelu on monille perheperinne, mutta äideille se on vain yksi lisätehtävä heidän jo ennestään ylikuormitetussa aikataulussaan. Onneksi skotlantilainen äiti on keksinyt varman kikan kuusen koristeluun muutamassa minuutissa. Se säästää sinulta paljon vaivaa.

Salamannopeasti koristeltu joulukuusi: unelmien täyttymys!

Talot ovat jälleen kerran koristeltu kimaltelevilla koristeilla ja hohtavilla joulupalloilla. Vaikka joulukuu on tuskin alkanut, lapset ovat jo innokkaita pääsemään joulutunnelmaan: syömään illallista pähkinänsärkijöiden kanssa, tekemään läksyjään moniväristen seppeleiden valossa ja katsomaan "Yksin kotona" -elokuvaa yhä uudelleen. Paitsi että talon muuttaminen taianomaiseksi pieneksi keitaaksi on kovaa työtä. Eikä vanhemmilla ole tonttuja käytettävissään auttamassa heitä tämän tehtävän suorittamisessa.

Vaikka joulukuusen koristelu on vuosittainen rituaali, kiireiset äidit voivat yksinkertaistaa sitä. Miten? Gillian Cowien jakaman nerokkaan ja käytännöllisen vinkin ansiosta. Tämä skotlantilainen äiti ei aio patentoida löytöään, mutta hän on niin ystävällinen, että jakaa sen kanssamme.

Vain muutama vuosi sitten hän kiipesi tikkaita ripustaakseen punaiset joulupallot, kimaltelevat porot ja lentävät joulupukit oksille. Hän käytti kaksi tuntia arvokasta aikaansa joulukuusen koristeluun. Luonteeltaan perfektionisti, hän oli uskomattoman pikkutarkka tässä taiteessa. Todellisuus on tietenkin kaukana siitä, mitä nuo sokeriset jouluelokuvat lupaavat. Äideillä on tuskin aikaa leikata kynsiään ja harjata hampaitaan, joten miten he voisivat löytää hetken kaunistaa kuusta? Ei ole olemassa taikakaavoja, vain maalaisjärkeä.

Koristellun joulukuusen laittaminen pois: toimiva temppu

Skotlantilaisen äidin salainen ase? Joulukuusi koristellaan kerran ja jätetään sitten parhaimmillaan seuraavaan vuoteen. Toisin sanoen, sen sijaan, että hän yrittäisi poistaa kaikkia joulupalloja yksi kerrallaan ja paini valojen kanssa, hän säilyttää kuusen täysin koristeltuna. Näin se on jo valmiiksi kimalteleva ja valmis ensi vuotta varten. Välttääkseen koristeiden vahingoittumisen tai kuusen liiallisen pilaamisen, hän yksinkertaisesti käärii kuusen muovikelmuun. Sitten hän jättää sen autotallin nurkkaan.

Ja toisin kuin ehkä luulisi, hänen poikansa nauttii suuresti tämän metsän kuninkaan, puhtaan eleganssin ilmentymän, avaamisesta. Se on hyvä alku jouluaatolle ja kauan odotetulle lahjojen avaamiselle. Äiti on valinnut ajattomia koristeita ja lisännyt niihin vuosittain muutaman uuden yksityiskohdan nykyisten makujen ja trendien mukaan. Tänä vuonna hän täydentää kimaltelevan asetelmansa varmasti käsintehdyillä palloilla, puhalletuilla lasikoristeilla tai pienillä ruskean sävyisillä figuureilla.

Kultaiset säännöt taian säilyttämiseksi kaikesta huolimatta

Lapsille joulukuusen koristelu on olennainen ja merkityksellinen perinne. Tämä lähestymistapa voi tuntua hieman rankaisemiselta. Muita joulukuusirituaaleja voi kuitenkin keksiä ilahduttamaan jopa pienimpiä lapsia. Sosiaalisessa mediassa vanhemmat ovat löytäneet uskomattoman ratkaisun: he kastelevat käpyjä illalla ja seuraavana aamuna, lasten vielä nukkuessa, he nostavat kuusen pystyyn. Kun pienet heräävät, heidän silmänsä kirkastuvat kimaltelevan kuusen nähdessään.

Voit myös antaa lasten ripustaa viimeisen koristeen: kimaltelevan tähden, joka täyttää kaikki toiveet. Ja mikset järjestäisi luovaa työpajaa , jossa jokainen perheenjäsen voi osallistua ja olla edustettuna tässä pääkoristeessa? Voit myös keksiä tarinoita, kuten saduissa, ja sanoa, että joulupukki auttoi sinua hieman asennuksessa. Lyhyesti sanottuna avain on luottaa mielikuvitukseesi.

Koristellun joulukuusen laittaminen pois säästää aikaa ja on myös loistava rahansäästöstrategia. Houkutus ostaa kaikkea näköpiirissä olevaa on pienempi ja olet yleensä hillitympi kaupoissa.