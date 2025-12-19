Napakylmyys: tämä "sääpommi", joka iskee Eurooppaan

Myrsky Emilia iski 15.–16. joulukuuta 2025 yöllä ja iski aluksi Etelä-Ranskaan. Alueesta riippuen sen vaikutukset jatkuvat ensi viikon alkuun, 22.–23. joulukuuta. Asiantuntijoiden "sääpommiksi" kuvailemaa matalapainejärjestelmää säestävät voimakas kylmyys ja raju tuuli. Äkillinen 47 hPa:n paineen lasku 24 tunnissa tekee tästä harvinaisesta ilmiöstä enteilevän äärimmäisiä talviolosuhteita.
Mikä on "sääpommi"?
Tämä termi viittaa nopeasti syvenevään matalapainejärjestelmään: vähintään 24 hPa 24 tunnissa. Täällä myrsky Emilia kaksinkertaisti tämän voimakkuuden pudottamalla 47 hPa:a (996 hPa:sta 949 hPa:iin). Tämän seurauksena Skandinavian antisykloni lähettää polaarista ilmaa, joka aiheuttaa jopa 150 km/h puuskissa Pohjois-Euroopan rannikoilla, lumimyrskyjä ja nousevia aaltoja Pohjanmerellä.
Odotetut vaikutukset mantereella
- Iso-Britannia ja Skandinavia: puuskissa 130–150 km/h, rankkaa lumisadetta, tukossa olevia teitä.
- Benelux-maat ja Saksa: Siperian kylmä aalto (mahdollisesti -10°C), jäätyvää sadetta.
- Ranska: Etelä-Ranskassa tuuli koetteli 15. joulukuuta alkaen, mutta Bretagnessa ja Englannin kanaalissa tuulennopeus on nyt 80–90 km/h ja sade on rankkaa, vaikka oranssia hälytystä ei ole toistaiseksi annettu.
Varotoimet Ranskassa ja Euroopassa
- Vältä avoimia rannikoita ja varmista ulkopuoli (sulje ikkunaluukut, tuo esineet sisälle).
- Varaudu lumisateeseen ja jäätymiseen.
- Seuraa säätiedotuksia ja rajoita matkustamista.
Météo-France korostaa, että kyseessä on "klassinen" mutta voimistunut myrsky, johon liittyy sähkökatkosten ja liikennehäiriöiden riski torstaista alkaen. Saksan liittopäivät varoittaa "historiallisesta napa-aallosta".
Yhteenvetona voidaan todeta, että Euroopassa on edessään poikkeuksellisten talviolosuhteiden kausi. Vaikka mantereen pohjoisosa on alttiimpi olosuhteille, vaikutukset tuntuvat aina Ranskassa ja sen ulkopuolellakin. Valppaus on edelleen välttämätöntä. Tämä ilmiö muistuttaa sään arvaamattomasta voimasta ja äärimmäisiin sääilmiöihin varautumisen tärkeydestä.