Näiden intialaisten vanhempien tunteet tyttärensä avatessa Chanelin näytöksen

Bhavitha Mandavan vanhemmille tyttärensä näkeminen avaamassa Chanelin näytöstä New Yorkissa oli unelmien täyttymys. Loiston ja glamourin takana piilee tarina vaatimattomasta intialaisesta perheestä, joka liikuttuneena seurasi tyttärensä nousua muodin huipulle.

Tunnepitoinen viraalikohtaus

Intiassa levinneellä videolla Bhavithan vanhemmat katsovat Chanel Métiers d'Art -näyttelyn avajaisia valkokankaalta. Video on kuvattu Boweryn metroasemalla New Yorkissa. Äiti toistaa kyyneleet silmissä tyttärensä nimeä ja taputtaa samalla, kun hänen isänsä katsoo näkyvästi ylpeydestä. Instagramissa jaettu video kuvatekstillä "Ruskeat vanhempani katsovat minua avaamassa Chanelin näyttelyä" on kerännyt miljoonia katselukertoja ja tulvan sydämellisiä kommentteja niin julkkiksilta kuin tavallisilta ihmisiltäkin.

Hyderabadista New Yorkin metroon

Hyderabadissa keskiluokkaiseen perheeseen syntynyt Bhavitha opiskeli aluksi arkkitehtuuria ja avustavaa teknologiaa New Yorkin yliopistossa, kaukana catwalkien maailmasta. Hänet löydettiin lähes sattumalta New Yorkin metrosta aikana, jolloin hän ei tiennyt tämän kohtaamisen merkityksestä. Hänen ensimmäinen merkittävä esiintymisensä oli yksinomaan Bottega Venetalle Matthieu Blazyn johdolla, josta tuli yksi avainhenkilöistä hänen nousussaan kuuluisuuteen.

Chanelin avaaminen: historiallinen hetki

Muutamaa kautta myöhemmin Bhavithasta tuli ensimmäinen intialainen malli, joka avasi Chanel Métiers d'Art -näytöksen. Tätä hetkeä pidettiin "historiallisena" Etelä-Aasian luksusalan edustukselle. Käytöstä poistetulla New Yorkin metroasemalla järjestetty näytös toisti paikan, jossa hänet löydettiin, ja sulki symbolisen ympyrän. Instagram-tarinassaan ja kuvatekstissään nuori nainen tunnusti, ettei "löydä sanoja" kuvaillakseen, mitä se merkitsee hänelle ja hänen läheisilleen.

Ylpeys, joka ylittää perheen rajat

Vanhempiensa lisäksi monet intialaiset ja diasporan jäsenet näkevät hänen matkansa merkkinä kulttuurinsa ja kykyjensä maailmanlaajuisesta tunnustuksesta. Kommentit herättävät "sijaisylpeyttä" ja "iloa nähdä värillisten vanhempien liikuttuvan tyttärensä kansainvälisestä menestyksestä". Tästä intiimistä reaktiosta kuvattu video, joka levisi viraaliksi, muuttaa muotihetken sosiaalisen liikkuvuuden, toivon ja edustuksen symboliksi kokonaiselle sukupolvelle.

Bhavitha Mandavan vanhempien tunteellinen reaktio havainnollistaa täydellisesti, että jokaisen muotinäytöksen ja arvostetun tittelin takana on syvällinen inhimillinen tarina. Heidän ylpeytensä, jota jaetaan ruudun kautta, ylittää rajat ja muistuttaa meitä siitä, että yhden ihmisen menestyksestä voi tulla koko yhteisön menestys.