Näillä koruilla on merkitys, josta monet eivät ole tietoisia.

Kaulakoru, sormus tai riipus eivät ole vain kauniita asusteita. Vuosisatojen ajan monet korut on yhdistetty tiettyihin symboleihin, uskomuksiin tai viesteihin. Jotkut ihmiset valitsevat ne merkityksensä vuoksi, kun taas toiset käyttävät niitä vain siksi, että he pitävät niitä kauniina. Ja molemmat lähestymistavat ovat yhtä päteviä.

Sormus, koru, joka puhuu puolestaan

Sormus on yksi symbolisimmista koruista. Perimätiedon mukaan vasemmassa nimettömässä pidettävä sormus symboloi rakkautta ja sitoutumista. Tämä uskomus on peräisin antiikista, jolloin kuviteltiin, että laskimo yhdisti sormen suoraan sydämeen.

Se ei ole ainoa sormi, jolla on oma tulkintansa. Etusormi yhdistetään usein itsevarmuuteen ja itsevarmuuteen, kun taas pikkusormi voi edustaa itsenäisyyttä tai yksilöllisyyttä. Hienovaraiset merkitykset lisäävät uuden ulottuvuuden tälle ajattomalle korulle.

Kivet: kauneuden ja symboliikan välillä

Luonnonkivet ovat aina kiehtoneet ihmisiä. Kauan ennen kuin niitä alettiin käyttää koruina, niihin liittyi jo lukuisia uskomuksia. Ametisti yhdistetään perinteisesti tunteiden rauhoittamiseen, ruusukvartsi hellyyteen ja rakkauteen, kun taas tiikerinsilmä esitetään usein suojelun symbolina. Vaikka tieteellinen näyttö ei vahvistaisikaan näitä hyveitä, nämä yhteydet kiehtovat edelleen ja lisäävät näiden kivien viehätystä. Lopulta niitä arvostetaan yhtä paljon niiden loistavuuden kuin niiden kertomien tarinoiden vuoksi.

Nämä riipukset, jotka kätkevät viestin

Jotkut motiivit ovat paljon enemmän kuin vain koristeellisia. Neliapila on pitkään yhdistetty onneen, hevosenkengän uskotaan houkuttelevan hyviä fiiliksiä ja torjuvan huonoa onnea, kun taas Fatiman käsi, jota kutsutaan myös "khamsaksi", on suojeleva symboli, jota esiintyy useissa kulttuureissa.

Sininen silmä, jota usein käytetään riipuksena tai rannekoruna, liittyy myös muinaiseen perinteeseen: sen uskotaan suojaavan "pahalta silmältä". Vaikka ne ovat nykyään erittäin muodikkaita, näillä koruilla on rikas historia, josta monet eivät ole tietoisia.

Korut, jotka juhlistavat yhteyksiä

Toiset korut kertovat ennen kaikkea henkilökohtaisen tarinan. Päivämäärällä tai nimikirjaimella kaiverrettu mitali auttaa pitämään muiston tai rakkaan ihmisen lähellä. Kahden ihmisen yhteinen ystävyyskoru symboloi vahvaa sidettä, kun taas solmuaihe herättää yhtenäisyyttä ja kiintymystä. Syntymäpäivä-, syntymäpäivä- tai muu merkittävä lahja näillä koruilla on tunnearvoa, joka ylittää reilusti niiden esteettisen vetovoiman.

Korun symboliikan ymmärtäminen voi viime kädessä lisätä henkilökohtaisemman silauksen itsellesi tai lahjaksi valitsemaasi koruun. Ei kuitenkaan ole olemassa ehdottomia sääntöjä. Merkitykset vaihtelevat aikakausien ja kulttuurien välillä, eikä sinulla ole velvollisuutta noudattaa niitä. Saatat yksinkertaisesti ihastua sormukseen, kaulakoruun tai jalokiveen, koska rakastat sen tyyliä, väriä tai sitä, miten se imartelee sinua.