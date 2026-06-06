"Hän näyttää mieheltä": Emma Corrinin asu jakaa mielipiteitä punaisella matolla

Anaëlle G.
@emmalouisecorrin / Instagram

Brittiläinen näyttelijä Emma Corrin ei ole koskaan yrittänyt miellyttää kaikkia – ja "The Crown" -tähden viimeisin julkinen esiintyminen todisti sen jälleen kerran. Lontoon punaisella matolla Emma Corrin aiheutti sensaation mittatilaustyönä tehdyssä puvussa, joka herätti nopeasti kommenttitulvan.

Mittatilauspuku ja vahva "power dressing" -lausunto

Lontoon Power of Women -tapahtuman avajaisseremoniaan Emma Corrin valitsi asun arkkitehtonisena kokonaisuutena. Vaaleansinisen paidan päällä, jonka napit oli jätetty hieman auki pääntiestä, puettiin täydellisesti räätälöity, yksirivinen, tummanruskea bleiseri. Bleiserin kanssa yhteensopivat housut laskeutuivat tarkasti neliökärkisten punaisten avokkaiden päälle – kromaattinen yksityiskohta, joka elävöitti koko asua.

Korut tuovat ripauksen kimallusta ranteisiin ja sormiin. Hiukset on muotoiltu hyvin lyhyeksi, taakse kaarevalla föönauksella, ja meikki on Gina Kanen suunnittelema hillitty. Koko lookin loi julkkisstylisti Harry Lambert, joka on tehnyt yhteistyötä Emma Corrinin kanssa useiden kausien ajan. Se on täydellinen osoitus nykyaikaisesta "power dressing" -tyylistä – itsevarmasta, jäsennellystä ja päättäväisen modernista.

Androgeeninen allekirjoitus

Emma Corrin, joka on identifioitunut ei-binääriseksi vuodesta 2021 lähtien ja käyttää pronomineja iel/they, on tehnyt puvusta tyylillisen allekirjoituksensa. Oscar-gaalan punaiselta matolta Met-gaalaan ja festivaaleille jokainen esiintyminen palaa tähän estetiikkaan, vaihdellen moitteettoman räätälöinnin ja naisellisten yksityiskohtien välillä. Se on hänen oma tunnusomainen tyylinsä, joka heijastaa hänen omaa identiteettiään – henkilöä, joka hylkää muodin ja yhteiskunnan binääriset kategoriat.

Sosiaalisessa mediassa tätä kantaa ei kuitenkaan hyväksytä yleisesti. Kansainvälisten tiedotusvälineiden julkaisemien kuvien alla useissa kommenteissa toistetaan samaa lausetta: "Hän näyttää mieheltä", "Miksi hän on pukeutunut noin?" "Se häiritsee minua." Nämä reaktiot paljastavat vähemmän itse asusta kuin sukupuolittuneesti jäykistä pukeutumiskoodeista.

Historiallinen palkinto

Todennäköisesti illan konteksti tekee näistä kritiikeistä entistä sopimattomampia, koska Emma Corrin oli sinä iltana ensimmäinen ei-binäärinen henkilö, joka sai Power of Women -palkinnon, palkinnon, joka myönnetään henkilöille, jotka ovat käyttäneet näkyvyyttään kulttuuristen ja sosiaalisten rajojen siirtämiseen.

”Olen kaksinkertaisen otettu voidessani olla ensimmäinen ei-binäärinen henkilö, joka on saanut tämän palkinnon”, Emma Corrin korosti puheessaan. Ennen kuin hän lisäsi hieman katkonaisella mutta kaunopuheisella ranskalla: ”On ratkaisevan tärkeää kuin koskaan, että ihmiset voivat tulla yhteen ja tukea toisiaan riippumatta siitä, miten he samaistuvat. Näistä tukiverkostoista voi tulla niin paljon muutosta.”

Tällä Miu Miu -puvulla Emma Corrin tarjoaa paljon enemmän kuin vain onnistuneen muotilookin. Se on vastaus kaikille niille, jotka edelleen uskovat, että on vain yksi tapa pukeutua sukupuolen mukaan. Ja se muistuttaa meitä hienovaraisesti siitä, mitä suuren palkintogaalan ei tulisi koskaan unohtaa: vapaus olla oma itsensä on pohjimmiltaan kaunein asu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
Article précédent
Selena Gomez yllättää internetin käyttäjät uudella hiusvärillä
Article suivant
49-vuotias Anna Faris kääntää päitä veistoksellisessa mekossa.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Laulaja Olivia Rodrigo aiheuttaa sensaation pitsiasussaan

Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä, muusikko ja näyttelijä Olivia Rodrigo ei ole koskaan vaikuttanut tyylistään itsevarmemmalta. Hän valitsi kolmannen albuminsa julkaisua...

49-vuotias Anna Faris kääntää päitä veistoksellisessa mekossa.

Amerikkalainen näyttelijä ja tuottaja Anna Faris teki voitokkaan paluun. "Scary Movie" -saagan kuudennen osan maailmanensi-illassa 3. kesäkuuta 2026...

Selena Gomez yllättää internetin käyttäjät uudella hiusvärillä

Amerikkalainen laulaja ja näyttelijä Selena Gomez yllätti seuraajansa paljastamalla upouuden hiusvärin Lontoosta jaetussa julkaisussa, jossa hän parhaillaan kuvaa....

Farkuissa ja mustassa paidassa pukeutunut Khloé Kardashian teki silmiinpistävän esiintymisen.

Amerikkalainen televisiopersoona ja liikenainen Khloé Kardashian jakoi Instagramissa uuden kuvasarjan, jossa hän pukeutui yksinkertaiseen mutta silmiinpistävään asuun: mustaan...

Ilman meikkiä 55-vuotiaana, tämä amerikkalainen näyttelijä jakaa aamurutiininsa

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Denise Richards jakoi Instagramissa videon aamurutiinistaan, joka oli kuvattu kello 4 aamulla ilman meikkiä...

Tällä tyylivalinnalla Kate Middleton tekee huomattavan viittauksen toiseen aikakauteen.

Lontoon kuninkaallisilla vastaanotoilla Kate Middleton teki jälleen kerran erittäin harkitun muotivalinnan. Walesin prinsessa esiintyi vintage-henkisessä punavalkoisessa pilkullisessa mekossa,...