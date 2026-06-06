"Hän näyttää mieheltä": Emma Corrinin asu jakaa mielipiteitä punaisella matolla

Brittiläinen näyttelijä Emma Corrin ei ole koskaan yrittänyt miellyttää kaikkia – ja "The Crown" -tähden viimeisin julkinen esiintyminen todisti sen jälleen kerran. Lontoon punaisella matolla Emma Corrin aiheutti sensaation mittatilaustyönä tehdyssä puvussa, joka herätti nopeasti kommenttitulvan.

Mittatilauspuku ja vahva "power dressing" -lausunto

Lontoon Power of Women -tapahtuman avajaisseremoniaan Emma Corrin valitsi asun arkkitehtonisena kokonaisuutena. Vaaleansinisen paidan päällä, jonka napit oli jätetty hieman auki pääntiestä, puettiin täydellisesti räätälöity, yksirivinen, tummanruskea bleiseri. Bleiserin kanssa yhteensopivat housut laskeutuivat tarkasti neliökärkisten punaisten avokkaiden päälle – kromaattinen yksityiskohta, joka elävöitti koko asua.

Korut tuovat ripauksen kimallusta ranteisiin ja sormiin. Hiukset on muotoiltu hyvin lyhyeksi, taakse kaarevalla föönauksella, ja meikki on Gina Kanen suunnittelema hillitty. Koko lookin loi julkkisstylisti Harry Lambert, joka on tehnyt yhteistyötä Emma Corrinin kanssa useiden kausien ajan. Se on täydellinen osoitus nykyaikaisesta "power dressing" -tyylistä – itsevarmasta, jäsennellystä ja päättäväisen modernista.

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Androgeeninen allekirjoitus

Emma Corrin, joka on identifioitunut ei-binääriseksi vuodesta 2021 lähtien ja käyttää pronomineja iel/they, on tehnyt puvusta tyylillisen allekirjoituksensa. Oscar-gaalan punaiselta matolta Met-gaalaan ja festivaaleille jokainen esiintyminen palaa tähän estetiikkaan, vaihdellen moitteettoman räätälöinnin ja naisellisten yksityiskohtien välillä. Se on hänen oma tunnusomainen tyylinsä, joka heijastaa hänen omaa identiteettiään – henkilöä, joka hylkää muodin ja yhteiskunnan binääriset kategoriat.

Sosiaalisessa mediassa tätä kantaa ei kuitenkaan hyväksytä yleisesti. Kansainvälisten tiedotusvälineiden julkaisemien kuvien alla useissa kommenteissa toistetaan samaa lausetta: "Hän näyttää mieheltä", "Miksi hän on pukeutunut noin?" "Se häiritsee minua." Nämä reaktiot paljastavat vähemmän itse asusta kuin sukupuolittuneesti jäykistä pukeutumiskoodeista.

Historiallinen palkinto

Todennäköisesti illan konteksti tekee näistä kritiikeistä entistä sopimattomampia, koska Emma Corrin oli sinä iltana ensimmäinen ei-binäärinen henkilö, joka sai Power of Women -palkinnon, palkinnon, joka myönnetään henkilöille, jotka ovat käyttäneet näkyvyyttään kulttuuristen ja sosiaalisten rajojen siirtämiseen.

”Olen kaksinkertaisen otettu voidessani olla ensimmäinen ei-binäärinen henkilö, joka on saanut tämän palkinnon”, Emma Corrin korosti puheessaan. Ennen kuin hän lisäsi hieman katkonaisella mutta kaunopuheisella ranskalla: ”On ratkaisevan tärkeää kuin koskaan, että ihmiset voivat tulla yhteen ja tukea toisiaan riippumatta siitä, miten he samaistuvat. Näistä tukiverkostoista voi tulla niin paljon muutosta.”

Tällä Miu Miu -puvulla Emma Corrin tarjoaa paljon enemmän kuin vain onnistuneen muotilookin. Se on vastaus kaikille niille, jotka edelleen uskovat, että on vain yksi tapa pukeutua sukupuolen mukaan. Ja se muistuttaa meitä hienovaraisesti siitä, mitä suuren palkintogaalan ei tulisi koskaan unohtaa: vapaus olla oma itsensä on pohjimmiltaan kaunein asu.