Shakira juhlistaa maailmanmestaruuskilpailuja urheilullisilla ja värikkäillä asuilla

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira on jälleen kerran vahvistanut kestävän yhteytensä jalkapallon MM-kisoihin. Kolumbialainen laulaja-lauluntekijä juhlisti suurta jalkapallon turnausta energisellä Instagramissa jaetulla videolla. Videossa hän tanssii uuden kappaleensa tahtiin ja esittelee samalla urheilullisia ja värikkäitä asuja, jotka ovat saaneet inspiraationsa kilpailevista maajoukkueista. Tämä on epäilemättä ansainnut hänelle jälleen lempinimen "MM-kisojen kuningatar".

Sarja jalkapallosta inspiroituneita asuja

Videolla Shakira esittelee erilaisia jalkapallon väreissä tehtyjä asuja. Hän esiintyy punavalkoraidallisessa crop topissa ja valkoisessa laskoshameessa, solmitussa sinisessä jerseyssä ja valkoisissa levenevissä minihousuissa sekä lyhyessä valkoisessa jalkapallopaidassa ja farkkutilkkutäytteisessä hameessa. Nämä kaikki ovat moderneja muunnelmia klassisesta jalkapallofanin asusta, uudelleen kuviteltuna todella muodikkaalla särmällä.

Kunnianosoitus kilpaileville valinnoille

Shakira kunnioittaa myös useita kilpailun avainmaita. Hänet on kuvattu Argentiinan pelipaidassa, joka on tyyliltään lyhyt mekko, jossa on platform-lenkkarit, kirkkaankeltainen Brasilian paita ja tummansininen paita farkkushortsien kanssa. Leikkisä tapa juhlistaa turnauksen pääjoukkueiden värejä ja samalla esitellä omaa tyylitajuaan.

"Dai Dain" rytmiin sävelletty video

Tämä viraalivideo on sävelletty Shakiran ja Burna Boyn yhteistyön "Dai Dain" tahtiin, joka on yksi vuoden 2026 FIFA World Cup™:n virallisista kappaleista. Asiantuntevasti koreografioidulla ohjelmallaan, tarttuvalla energiallaan ja viimeistellyllä meikkillään Shakira esittelee koko kykyjensä kirjon. Video keräsi nopeasti miljoonia tykkäyksiä, ja fanit ylistivät hänen suoritustaan sankoin joukoin.

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"Maailmanmestaruuskisojen kuningatar"

Tämä viimeisin vahvistus vahvistaa Shakiran erityisaseman. Hän on ollut vuosien ajan läheisesti yhteydessä jalkapallon MM-kisoihin, joita varten hän on levyttänyt useita ikonisia kappaleita. Tämä yhteys on niin vahva, että hänen faninsa kutsuvat häntä mielellään "MM-kisojen kuningattareksi".

Näillä sporttisilla ja värikkäillä asuilla Shakira juhlistaa jalkapallon MM-kisoja tyylikkäästi ja energisesti. Yhdistämällä kunnianosoituksia maajoukkueille dramaattisuuteen laulaja vahvistaa jälleen kerran ainutlaatuisen yhteytensä tapahtumaan. Ei ole yllättävää, että tämä varmasti ilahduttaa hänen fanejaan.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
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