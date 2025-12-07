"Plus-kokoiseksi" luokiteltuna hän poseeraa itsevarmasti ja määrittelee kauneusstandardit uudelleen.

Search here...

Clelia Campardon
Amerikkalainen malli Hunter McGrady tekee voitokkaan paluun Sports Illustrated -lehden uimapuvun vuoden 2025 numeroon. Hänen kuvansa on ottanut Sveitsissä Derek Kettela. Kahden lapsen äiti ja kehopositiivisuuden edelläkävijä Hunter McGrady poseeraa turkisvuoratussa uimapuvussa juhlistaen kurvejaan itsevarmuudella, joka uhmaa perinteisiä normeja.

Uraauurtava matka osallistavalla tavalla

Hunter McGrady oli yksi Sports Illustrated Swimsuit -lehden kurvikkaimmista malleista vuodesta 2017 lähtien. Hän on koristanut lukemattomia kansia ja kuvauksia – Anguillassa, Costa Ricassa, Belizessä ja Meksikossa. Vuonna 2024 hän liittyi lehden 60-vuotisjuhlavuoden "Legends"-luokkaan 26 muun ikonin rinnalla. Hän perusti vuonna 2021 All Worthy -brändin (koot XXS-5X), ja hän kannattaa muodin saatavuutta kaikille vartalotyypeille. Hän on kieltäytynyt osallistumasta ei-inklusiivisiin muotiviikkoihin vuodesta 2019 lähtien.

Voimaannuttava alppikuvaus

Vuonna 2025 Hunter McGrady valaisee Sveitsin huippuja turkisreunusteisessa kaksiosaisessa puvussa poseeraten itsevarmasti lumihuippuisia taustoja vasten, jotka korostavat hänen vartaloaan. Tämä asuvalinta korostaa hänen kurvejaan ja välittää selkeän viestin: kauneus ylittää koon ja iän. "Kauneus ei ole numero, koko, ikä tai etnisyys – se on meitä kaikkia", hän julistaa toivoen inspiroivansa lukijoita näkemään itsensä edustettuina.

Katso tämä postaus Instagramissa

Hunter McGradyn (@huntercgrady) jakama julkaisu

Mielenterveyden lähettiläs ja paljon muuta.

Yhdessä siskonsa Michaelan kanssa "Model Citizen" -podcastin juontaja Hunter McGrady tekee yhteistyötä brändien, kuten Olayn, Lane Bryantin ja Nordstromin, kanssa murtaen samalla masennukseen ja ahdistukseen liittyvää stigmaa. Taiteilijaperheestä kotoisin oleva hän on muuttanut "liian leveät" teini-ikäisen lantionsa merkittäväksi valteeksi. Hänen mantransa: asettaa itsetunto ulkonäköön nähden etusijalle ja muistuttaa kaikkia siitä, että "olemme kaikki rakkauden arvoisia".

One Managementin ja Wilhelminan edustama Hunter McGrady on tehnyt uuden uraauurtavan päätöksen: hänestä tuli ensimmäinen plus-kokoinen malli The Knotin (2019) ja Health Magazinen (2022) kannessa. Hänen sitoutumisensa kannustaa brändejä monipuolistumaan ja todistaa, että osallistavuus lisää myyntiä ja voimaannuttaa kollektiivia. SI Swimsuit -uimapukumallin kautta hän julistaa: "Kun näet itsesi, voit olla oma itsesi."

Lyhyesti sanottuna Hunter McGrady on paljon enemmän kuin pelkkä malli: hän on hiljaisen mutta voimakkaan muotialan vallankumouksen symboli. Itsevarmuutensa, näkyvyytensä ja sitoutumisensa kautta hän osoittaa, että kauneus ei rajoitu jäykkiin standardeihin.

"Ihmiset tuijottavat minua nyt": sukellusonnettomuuden jälkeen hänen ulkonäkönsä muuttuu dramaattisesti

