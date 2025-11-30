Search here...

Hän antoi (melkein) saman etunimen kolmosilleen, ja syy tulee yllättämään sinut.

Vanhemmuus
Léa Michel
Freepik

Artisha Davis, New Orleansista (Louisiana, USA) kotoisin oleva äiti, valitsi ainutlaatuisen tavan nimetä lokakuussa 2024 syntyneet kolmoset.

Kolme etunimeä… joita kukaan ei osaa lausua

Todayn mukaan Artisha Davis kertoo, että etsiessään myöhään illalla Instagramissa vahvasti merkittäviä nimiä hän törmäsi nimeen "Daviane", jonka hän oppi tarkoittavan "rakastettua". Tämän merkityksen liikuttamana hän loi kaksi variaatiota: "Davianna" ja "Davian", antaen näin jokaiselle lapselleen henkilökohtaisen version tästä hänelle rakkaasta nimestä.

Tällä epätavallisella valinnalla on kuitenkin hauska haittapuoli: "Kukaan ei osaa lausua nimeään", hän sanoo nauraen. Nimet ovat niin samankaltaisia, että jopa hän joskus sekoittaa ne. Selvennykseksi, "Davianna" lausutaan "Da-vii-AH-nuh", "Davian", hänen ainoa poikansa, lausutaan "Da-vii-in" ja "Daviane" lausutaan "Da-vii-on".

Perheen perinne, joka siirtyy sukupolvelta toiselle

Artisha Davis, itsekin kaksonen, selittää, että tämä tapa juontaa juurensa hänen henkilökohtaisesta kokemuksestaan, sillä hänellä ja hänen sisarellaan on hyvin samankaltaiset etunimet ja he ovat usein joutuneet hallinnollisten sekaannusten uhreiksi. Välttääkseen syrjäyttämästä syksyllä syntynyttä neljättä tytärtään hän valitsi myös samankaltaisen nimen ja rytmin, "Devyn", jotta hän tuntisi kuuluvansa tähän ikäluokaltaan niin lähellä olevaan sisarusryhmään.

Tämä epätavallinen tarina yhdistää rakkauden, omaperäisyyden ja vilpittömän halun luoda vahva side hänen lastensa välille heidän etunimiensä kautta.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämän 50-vuotiaan äidin valinta jakaa internetin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämän 50-vuotiaan äidin valinta jakaa internetin

50-vuotias äiti Lisa Oxenham päätti imettää vastasyntynyttä lastaan useiden vuosien ajan. Päätös on herättänyt vilkasta keskustelua verkossa. Hänen...

Käskyjen antaminen lapselle laulamalla: epätavallinen temppu huutamisen välttämiseksi

Vanhemmat sukupolvet huusivat lapsilleen ja korottivat helposti ääntään, mutta nykyajan vanhemmat saavat viestinsä perille laulamalla. Sen sijaan, että...

"Sängyn alla on hirviö": mitä tämä lapsuuden pelko todella tarkoittaa

Ennen valon sammuttamista vanhemmat kurkistavat sängyn alle ja tekevät nopean haun lastenhuoneesta rauhoitellakseen heitä. Monet lapset uskovat, että...

Nainen joutui synnyttämään kuorma-autossa sen jälkeen, kun sairaala käännytti hänet pois.

Sisäinen tutkinta on käynnistetty Franciscan Healthin sairaalassa Crown Pointissa, Indianassa sen jälkeen, kun video levisi viraaliksi ja siinä...

© 2025 The Body Optimist