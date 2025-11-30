Hän antoi (melkein) saman etunimen kolmosilleen, ja syy tulee yllättämään sinut.

Artisha Davis, New Orleansista (Louisiana, USA) kotoisin oleva äiti, valitsi ainutlaatuisen tavan nimetä lokakuussa 2024 syntyneet kolmoset.

Kolme etunimeä… joita kukaan ei osaa lausua

Todayn mukaan Artisha Davis kertoo, että etsiessään myöhään illalla Instagramissa vahvasti merkittäviä nimiä hän törmäsi nimeen "Daviane", jonka hän oppi tarkoittavan "rakastettua". Tämän merkityksen liikuttamana hän loi kaksi variaatiota: "Davianna" ja "Davian", antaen näin jokaiselle lapselleen henkilökohtaisen version tästä hänelle rakkaasta nimestä.

Tällä epätavallisella valinnalla on kuitenkin hauska haittapuoli: "Kukaan ei osaa lausua nimeään", hän sanoo nauraen. Nimet ovat niin samankaltaisia, että jopa hän joskus sekoittaa ne. Selvennykseksi, "Davianna" lausutaan "Da-vii-AH-nuh", "Davian", hänen ainoa poikansa, lausutaan "Da-vii-in" ja "Daviane" lausutaan "Da-vii-on".

Perheen perinne, joka siirtyy sukupolvelta toiselle

Artisha Davis, itsekin kaksonen, selittää, että tämä tapa juontaa juurensa hänen henkilökohtaisesta kokemuksestaan, sillä hänellä ja hänen sisarellaan on hyvin samankaltaiset etunimet ja he ovat usein joutuneet hallinnollisten sekaannusten uhreiksi. Välttääkseen syrjäyttämästä syksyllä syntynyttä neljättä tytärtään hän valitsi myös samankaltaisen nimen ja rytmin, "Devyn", jotta hän tuntisi kuuluvansa tähän ikäluokaltaan niin lähellä olevaan sisarusryhmään.

Tämä epätavallinen tarina yhdistää rakkauden, omaperäisyyden ja vilpittömän halun luoda vahva side hänen lastensa välille heidän etunimiensä kautta.