Epäkunnioittava hoito synnytysosastoilla: synnytyskokemuksen piilotettu puoli

Synnytyksen pitäisi olla ikimuistoinen seikkailu sanan parhaassa merkityksessä. Silti monille naisille tätä kokemusta varjostavat loukkaavat sanat, ei-toivotut teot tai syvä ymmärryksen puute. Synnytysosastojen rauhoittavien seinien takana lymyilee joskus paljon vähemmän idyllinen todellisuus.

Globaali ongelma, jota edelleen liian usein vähätellään

Naiset ympäri maailmaa raportoivat synnytyskokemuksista, jotka ovat olleet ankaria, nöyryyttäviä tai epäinhimillisiä. Vaikka synnytyksen medikalisointi on johtanut dramaattisiin turvallisuuden parannuksiin, se on joskus myös etäännyttänyt inhimillisen tekijän hoidosta. Maailman terveysjärjestö WHO on jo useiden vuosien ajan nostanut esiin hälytyksiä käytännöistä, jotka vaihtelevat kivunlievityksen perusteettomasta kieltäytymisestä lääketieteellisten toimenpiteiden käyttöön ilman suostumusta, sekä holhoavista tai syyllisyyttä aiheuttavista huomautuksista.

Nämä tilanteet eivät rajoitu vain epävarmoihin olosuhteisiin. Jopa maissa, joissa on tehokkaat terveydenhuoltojärjestelmät, monet naiset kertovat tuntevansa itsensä näkymättömiksi tai jopa riistetyksi omasta synnytyksestään. Synnytyksen subjektiivinen kokemus on kuitenkin perustavanlaatuinen synnytyksen jälkeisen mielenterveyden ja emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta. Väkivaltaisena koettu synnytys voi jättää pysyviä arpia, jotka ulottuvat paljon synnytyssalin ulkopuolelle.

Ranska, tämän todellisuuden peili

Ranskassa tehdyssä tutkimuksessa on saatu lukuja tästä laajalle levinneestä mutta vallitsevasta tunteesta. Lähes joka neljäs nainen kertoo kokeneensa synnytyksen aikana epäkunnioittavana koettua hoitoa. Tämä voi ilmetä sopimattomina huomautuksina, autoritaarisena sävynä, selitysten puutteena tai ilman suostumusta suoritettuina toimenpiteinä.

Näillä käyttäytymismalleilla, jotka joskus vähätellään, on kuitenkin mitattavissa oleva vaikutus. Kyseisillä naisilla on enemmän synnytyksen jälkeisen masennuksen oireita, ja heidän riskinsä on huomattavasti suurempi kuin väestössä yleensä. Toisin sanoen synnytyksen emotionaalinen ja ihmissuhteisiin liittyvä ilmapiiri vaikuttaa suoraan äitien psyykkiseen hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Rajojen yli jaettu todellisuus

Tämä ilmiö ei tunne rajoja. Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-Euroopassa tehdyt tutkimukset toistavat samankaltaisia kertomuksia: naisia sidotaan ilman selitystä, riistetään yksityisyys, uhataan sanallisesti tai kohdellaan välittämättä heidän tunteistaan ja valinnoistaan. Jotkut kuvailevat synnytystään koettelemuksena, jota leimaa pelko luottamuksen sijaan.

Avoimesti puhuminen on usein vaikeaa. Häpeä, pelko siitä, ettei heitä uskota, tai näihin käytäntöihin liittyvä oikeudellinen epäselvyys estävät ihmisiä jakamasta tarinoitaan. Silti ryhmät, yhdistykset ja tutkijat työskentelevät dokumentoidakseen näitä kokemuksia, antaakseen niille äänen ja muuttaakseen nämä kertomukset muutoksen katalysaattoreiksi.

Syvät seuraukset mielenterveydelle

Epäkunnioittavan hoivan psykologiset seuraukset ovat nyt selvästi tiedossa. Synnytyksen jälkeisen masennuksen lisäksi yhä useammat tutkimukset korostavat perinataalista traumaperäistä stressiä. Synnytys, joka koetaan kontrollin menettämisenä, kunnioituksen puutteena tai luottamuksen pettämisenä, voi vaikuttaa pysyvästi ihmisen suhteeseen itseen, omaan kehoon, vauvaan ja jopa tuleviin raskauksiin.

Nämä häiriöt eivät ole harvinaisia eivätkä merkityksettömiä. Ne vaikuttavat äidin ja lapsen välisen siteen laatuun, itsetuntoon ja joskus äitiyden haluun pitkällä aikavälillä. Siksi perinataalisesta mielenterveydestä huolehtiminen on myös koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Irtautuminen institutionaalisesta kieltämisestä

Monissa yhteyksissä näitä tilanteita pidetään edelleen yksittäistapauksina pikemminkin kuin oireina koettelevasta järjestelmästä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kyseessä on rakenteellinen ilmiö, jota ruokkivat ylikuormitetut tiimit, viestintäkoulutuksen puute, jäykät hierarkiat ja hoitokulttuuri, joka joskus keskittyy enemmän itse toimenpiteeseen kuin ihmiseen.

Onneksi aloitteita on syntymässä. Aktiivisen kuuntelun koulutus, suostumuksen yksiselitteinen integrointi protokolliin, doulien tai perinataalivälittäjien tuen kehittäminen: kaikki lupaavia tapoja inhimillistää käytäntöjä ja voimaannuttaa naisia.

Hellävaraiseen mutta määrätietoiseen hoivavallankumoukseen

Kunnioittavan hoidon varmistaminen ei ole luksusta, vaan kansanterveydellinen välttämättömyys. WHO kehottaa asettamaan ihmisarvon, myötätunnon, kommunikaation ja suostumuksen synnytysprosessin keskiöön. Kyse ei ole naisten asettamisesta terveydenhuollon tarjoajia vastaan, vaan luottamukseen, yhteistyöhön ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvan hoivakulttuurin rakentamisesta yhdessä.

Lyhyesti sanottuna todella onnistunutta synnytystä ei mitata pelkästään lääketieteellisillä parametreilla. Se tunnistetaan myös turvallisuuden, tuen ja sisäisen voiman tunteella, jota nainen kokee. Näiden tarjoaminen antaa äideille mahdollisuuden aloittaa vanhemmuuden matkansa vahvoina, tyyneinä ja itsevarmoina – ja lopulta se on suurin lahja, jonka terveydenhuoltojärjestelmä voi heille antaa.