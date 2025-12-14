Search here...

Miksi yhä useammat naiset eivät enää halua elää parisuhteessa?

Feminismi
Léa Michel
Freepik

Yhä useammat heteroseksuaaliset naiset päättävät pysyä sinkkuina, kyllästyneinä miesten kanssa kohtaamiinsa vaikeuksiin ja epätasapainoon. Tämä valinta on osa laajempaa trendiä, jota kutsutaan heteropessimismiksi ja joka on kasvussa useissa maissa.

Maailmanlaajuinen selibaatin aalto

Vuodesta 2010 lähtien yksin asuvien osuus on kasvanut 26:ssa 30:stä varakkaasta maasta, ja sinkkuja on 100 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2017. The Economist (2025) ja italialaisten naisten todistukset korostavat tätä valintaa nuorten naisten keskuudessa, jotka kuvailevat itseään "sinkuiksi, vapaiksi ja onnellisiksi". Tätä muutosta selittää osittain yhteiskunnallinen kehitys. Monissa länsimaissa naiset ovat nyt paremmin koulutettuja, taloudellisesti itsenäisempiä eivätkä enää tarvitse kumppania tukemaan itseään. Ennen jotkut pysyivät parisuhteissa taloudellisen pakon sanelemana. Nykyään he voivat valita: pysyä sinkkuina mieluummin kuin sietää tyydyttämätöntä tai epätasapainoista suhdetta.

Heteropessimismi ja sen juuret

Asa Seresinin vuonna 2019 keksimä "heteropessimismi" -käsite kuvaa heteroseksuaalista keskustelua toimintahäiriöisistä parisuhteista. La Stampa, yksi Italian laajimmin levinneistä sanomalehdistä, valittelee miesten käytöksen aiheuttamaa "liekeissä olevaa taloa", kun taas The Washington Post huomauttaa, että heteroseksuaaliset miehet kamppailevat koulutuksen, työllisyyden ja emotionaalisen kypsyyden kanssa. Tämän edessä jotkut naiset alkavat kyseenalaistaa ajatuksen siitä, että parisuhde miehen kanssa on itsetarkoitus. Maailmassa, jossa perinteiset roolit – elättäjä, riippuvainen nainen – ovat romahtamassa, perinteinen heteroseksuaalinen malli on menettämässä vetovoimaansa.

4B-liike Etelä-Koreassa

Etelä-Koreassa 4B-feministinen liike ilmentää tätä kapinaa entistä voimakkaammin: naiset hylkäävät avioliiton (biyeonhal), äitiyden (chaesaeng), heteroseksuaalisen läheisyyden (seksa) ja romanttiset suhteet (yeonae). Äärimmäisen patriarkaalisen kulttuurin, ennätyksellisen alhaisen syntyvyyden ja jatkuvan seksismin edessä tuhannet eteläkorealaiset naiset valitsevat radikaalin autonomian, mikä herättää maailmanlaajuisen keskustelun emansipaatiosta.

Uusia malleja kohti?

Jotkut sosiologit ehdottavat romanttisten parisuhteiden täydellisen uudelleenarvioinnin ehdottamalla esimerkiksi joustavampia muotoja, kuten tilapäisiä avioliittoja tai polyamoriaa. Toiset analyysit korostavat uutta sukupolvea naisia, jotka valitsevat elää halujaan selkeästi jäämättä sortaviksi muuttuneiden romanttisten ihanteiden vangiksi. Tämä kasvava levottomuus perinteisiä malleja kohtaan johtaa siten vapaampien ja oikeudenmukaisempien parisuhdemallien kehittymiseen, jotka sopivat paremmin nykyisiin pyrkimyksiin.

Pohjimmiltaan tämä naisten selibaatin aalto ei hylkää rakkautta, vaan heijastaa halua määritellä uudelleen intiimiyden ehdot terveemmillä ja tasa-arvoisemmilla perusteilla. Se, mitä jotkut kutsuvat "heteropessimismiksi", on monille myös uusi selkeys vanhentuneiden parisuhdemallien edessä. Kaikkialla maailmassa naiset päättävät keskittyä uudelleen itseensä, kieltäytyä tuskallisista kompromisseista ja vaatia tilaa emotionaaliselle vapaudelle. Tämä liike ei merkitse rakkauden loppua, vaan kenties tietynlaisen pakotetun rakkauden loppua – ja sellaisen yhteyden alkua, jossa kunnioitus, suostumus ja vastavuoroisuus eivät ole enää poikkeuksia, vaan perusperiaatteita.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Miksi niin monet naiset joutuvat kohteeksi Brasiliassa? Asiantuntijoiden kylmäävät löydökset

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Miksi niin monet naiset joutuvat kohteeksi Brasiliassa? Asiantuntijoiden kylmäävät löydökset

Brasilian uutisia ovat viime aikoina ravistelleet useat traagiset tapaukset, jotka korostavat naisten jatkuvaa haavoittuvuutta. Vain muutamassa päivässä useat...

"Oletko nähnyt asuasi?": Häirinnän kohteeksi joutuneet urheilijat rikkovat hiljaisuuden urheilussa esiintyvästä naisvihasta

Urheilumaailmassa naisviha jatkuu, erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa monet naiset tuomitsevat päivittäin kohtaamansa seksistiset kommentit. Nämä hyökkäykset kohdistuvat ensisijaisesti...

© 2025 The Body Optimist