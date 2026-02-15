Tämä amerikkalainen hiihtomestari puhuu coming outin tärkeydestä

Olympiakullan voittaminen on saavutus, mutta joillekin urheilijoille voitto ei pääty palkintokorokkeelle. Tänä vuonna, 2026, amerikkalainen hiihtäjä Breezy Johnson muistutti meitä siitä, että urheilullinen suorituskyky voi olla myös synonyymi näkyvyydelle, edustukselle ja itsestä ylpeydelle.

Kultamitali, joka jää historiaan

Milanon ja Cortinan talviolympialaisissa 2026 Breezy Johnson voitti kultaa syöksylaskussa Yhdysvaltain joukkueessa. Loukkaantumisten ja asteittaisen kilpailuihin paluun leimaamien kausien jälkeen hän saavutti lajinsa huipun voimalla ja päättäväisyydellä. Tämä voitto on historiallinen: hänestä tuli ensimmäinen avoimesti LGBT-amerikkalainen urheilija, joka voitti kultaa Yhdysvalloille näissä kisoissa.

Hänelle tämä mitali edustaa kuitenkin enemmän kuin vain ajallisesti mitattua suoritusta. Se myös ilmentää viestiä. CBS Newsin haastattelussa mestari selitti, että urheilumenestystä ei voida täysin erottaa edustuksesta. Maailmassa, jota edelleen hallitsevat pitkälti heteroseksuaaliset mallit, mestarin näkeminen avoimesti näyttämässä (biseksuaalista) suuntautumistaan on käänteentekevä. Hänen menestyksensä lähettää selkeän viestin: voit olla huipulla, lahjakas, kunnianhimoinen ja täysin oma itsesi.

Ajattelevainen coming out

Breezy Johnson kertoi julkisesti olevansa biseksuaali marraskuussa 2022, ja hän kuvaili päätöstä "harkituksi". Hänen mielestään ilmoitus oli yhtä lailla henkilökohtainen valinta kuin kollektiivinen vastuu. Hän uskoo, että nuorten urheilijoiden ansaitsee voida samaistua erilaisiin roolimalleihin. Itsensä näkeminen mestarissa, joka on avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan, voi auttaa murtamaan joidenkin edelleen kokeman eristäytyneisyyden tunteen. Hänen viestinsä on yksinkertainen ja voimakas: menestyksellä ei ole vain yhtä kasvoa, ei yhtä profiilia, ei yhtä suuntautumista.

Jakamalla tarinansa hän ei yritä pelkistää identiteettiään seksuaaliseen suuntautumiseensa (biseksuaalisuus). Päinvastoin, Breezy Johnson osoittaa, että urheilija voi olla monipuolinen: vahva suksilla, ajoittain haavoittuvainen, sitoutunut, rakastava, kunnianhimoinen. Sinua ei koskaan määritellä vain yhden leiman mukaan.

Urheilu ja yhteiskunta: huokoiset rajat

Hiihtäjän lausunto tulee amerikkalaisessa kontekstissa, jossa LGBT-ihmisten, erityisesti transihmisten, oikeudet kouluurheilussa ovat kiivaan poliittisen keskustelun kohteena. Ilman puolueellista kantaa Breezy Johnson muistuttaa meitä siitä, että urheilu ei ole olemassa tyhjiössä.

Hänen mukaansa oman suuntautumisen vahvistaminen ei tarkoita jokaisen kilpailun muuttamista aktivismin alustaksi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sen tunnustamista, että elää yhteiskunnassa, sen jännitteissä ja muutoksissa. Hän kiitti myös muita urheilijoita, jotka puhuvat näistä asioista, kuten taitoluistelija Amber Glenniä. Hänen lähestymistapansa keskittyy edelleen aitouteen: voit pyrkiä huippuosaamiseen pysyen samalla uskollisena itsellesi.

Yksityiselämä ja näkyvyys: ei ristiriitaa

Muutamaa päivää kultamitalinsa jälkeen Breezy Johnson jakoi intiimin hetken: kumppaninsa yllätyskosinnan super-G-kilpailun maaliviivalla. Kuvat levisivät laajalti, ja niiden mukana tulivat onnitteluviestit, erityisesti Lindsey Vonnin viestit, ja jopa Taylor Swift reagoi huvittuneesti.

Jotkut ovat saattaneet miettiä: miten biseksuaalinen kaapista tuleminen voi sopia yhteen heteroseksuaalisen suhteen kanssa? Puheenjohtaja toisti perustotuuden, joka ymmärretään edelleen liian usein väärin: biseksuaalisuus kuvaa suuntautumista, ei pariskunnan yksinomaista luonnetta tiettynä hetkenä. Biseksuaalisuus ei muuta parisuhteen pätevyyttä. Selittämällä asian julkisesti hän auttaa selventämään näitä käsitteitä ja purkamaan väärinkäsityksiä.

Mitalien lisäksi Breezy Johnsonin matka osoittaa, että erinomaisuus ja aitous voivat kulkea käsi kädessä. Vaativassa lajissa, kuten alppihiihdossa, jossa suorituspaineet ovat valtavat, oman (biseksuaalisen) suuntautumisen vahvistaminen vaatii myös rohkeutta. Hänen viestinsä ulottuu lumisten rinteiden ulkopuolelle: jokaisen tulisi voida tehdä urheilu-uraa tinkimättä seksuaalisesta suuntautumisestaan.