"एक सुडौल आकृति": ललिसा मनोबल ने रेट्रो स्पोर्टी लुक में धूम मचा दी

थाई डांसर, रैपर और अभिनेत्री ललिसा मनोबल (लिसा), जो ब्लैकपिंक ग्रुप की सदस्य हैं, ने 2026 फीफा विश्व कप को समर्पित अपने नए सिंगल की रिलीज के अवसर पर अपने स्पोर्टी और रेट्रो लुक से सनसनी मचा दी। उन्होंने रंगीन, एथलेटिक स्टाइल की पोशाक पहनी थी, जिसने तुरंत उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

एक आकर्षक रेट्रो स्पोर्टी लुक

इस लुक का मुख्य आकर्षण चमकीले, आकर्षक रंगों वाला स्पोर्टी आउटफिट है। ललिसा मनोबल (लिसा) ने पीले रंग का क्रॉप टॉप पहना है, जिस पर नीले रंग में "PB" लिखा है। इसके साथ उन्होंने चमकीले नीले रंग के शॉर्ट्स पहने हैं, जिन पर पीले रंग का तारा बना है। नीले रंग के घुटने तक के मोज़े और सफेद स्नीकर्स इस आकर्षक लुक को पूरा करते हैं, वहीं सफेद टेरीक्लॉथ रिस्टबैंड पूरे पहनावे को एक एथलेटिक लुक देते हैं। नीले और पीले रंगों का यह ऊर्जावान और खुशनुमा मेल उनके नए संगीत प्रोजेक्ट की स्पोर्टी और उत्सवपूर्ण दुनिया में पूरी तरह से फिट बैठता है।

उनकी इस अदा ने तुरंत ही उनके चाहने वालों को मोहित कर लिया और कई उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ आईं, जिनमें बार-बार दोहराया जाने वाला वाक्यांश था: "एक सुडौल काया।" हालांकि, इस तरह के वाक्यांश महिलाओं के मूल्य को शारीरिक बनावट तक सीमित करने की प्रवृत्ति को भी उजागर करते हैं, भले ही यह प्रशंसा के रूप में प्रस्तुत किया जाए। प्रशंसा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली बात के पीछे कभी-कभी आदर्श शारीरिक मानकों के अनुरूप ढलने का अप्रत्यक्ष निर्देश छिपा होता है।

इस तरह की व्याख्या में सूक्ष्म अंतर होना आवश्यक है: सुंदरता किसी सुडौल शरीर या किसी विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हर शरीर अपने आप में महत्वपूर्ण है, और किसी व्यक्ति—इस मामले में, कलाकार ललिसा मनोबल (लिसा)—की सराहना उनके शारीरिक रूप-रंग के बजाय उनकी ऊर्जा, मंच पर उपस्थिति और कलात्मक अभिव्यक्ति पर भी केंद्रित हो सकती है।

एक चीयरलीडर जैसा सौंदर्य

यह लुक आधुनिक और जीवंत अंदाज में पुराने ज़माने की चीयरलीडर्स और अमेरिकी खेलों की छवि से प्रेरित है। चोटीनुमा बाल, जिनमें सामने की ओर लटें हैं, इस रेट्रो और युवा सौंदर्य को और भी निखारते हैं। मुस्कुराती हुई, बाहें ऊपर उठाए, ललिसा मनोबल (लिसा) एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती हैं जो खेल प्रतियोगिता के माहौल को बखूबी दर्शाती है। यह शैलीगत चुनाव कलाकार की हर प्रोजेक्ट के साथ खुद को नए रूप में ढालने की क्षमता को दर्शाता है।

2026 विश्व कप के लिए एक वीडियो

यह आउटफिट 21 मई, 2026 को रिलीज़ हुए 2026 फीफा विश्व कप के आधिकारिक गानों में से एक, "गोल्स" के म्यूजिक वीडियो में दिखाया गया था। इस गाने के लिए, लीसा ने ब्राज़ीलियाई स्टार अनिता और नाइजीरियाई गायक रेमा के साथ मिलकर काम किया है। यह गाना के-पॉप, लैटिन पॉप और अफ्रोबीट्स का मिश्रण है। यह गाना टूर्नामेंट के आधिकारिक एल्बम में शामिल है और 12 जून को लॉस एंजिल्स में होने वाले उद्घाटन समारोहों में से एक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह ललिसा मनोबल (लीसा) के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

इस ऊर्जावान, रेट्रो स्पोर्टी लुक के साथ, ललिसा मनोबल (लिसा) ने फैशन और संगीत आइकन के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। यह रंगीन उपस्थिति 2026 विश्व कप के उत्सवपूर्ण माहौल के साथ पूरी तरह मेल खाती है।