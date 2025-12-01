"मुझे एब्स बहुत पसंद हैं!": 38 साल की यह मॉडल रियो में मचा रही है हलचल

रोज़ी हंटिंगटन-व्हाइटली ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की तस्वीरों की एक श्रृंखला पोस्ट करके अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। विक्टोरिया सीक्रेट की पूर्व मॉडल की शांत और शांत छवि उनके हज़ारों अनुयायियों को प्रेरित करती है।

ब्राज़ील की एक शानदार यात्रा

रियो डी जेनेरियो में, ब्रिटिश मॉडल और अभिनेत्री ने समुद्र और उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के बीच ली गई कई तस्वीरें साझा कीं, साथ में एक प्यार भरा संदेश भी लिखा , "रियो, तुमने मेरा दिल चुरा लिया!" तस्वीरों में, रोज़ी एक सफ़ेद बीच आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जिसे एक आधुनिक कट ने उनके एब्स को उभार दिया है।

एक ऐसी सुंदरता जिसकी प्रशंसक प्रशंसा करते हैं

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इस पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। टिप्पणियाँ प्रशंसा और दयालुता से भरी थीं: कुछ ने उनके अनुशासन की, तो कुछ ने उनके करिश्मे ( "मुझे उनके एब्स बहुत पसंद हैं!" ) और उनकी अटूट सादगी की। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टिप्पणियों में से एक, "कितनी स्वाभाविक!" , उनके प्रशंसकों द्वारा उनकी प्रामाणिकता की सराहना का प्रमाण है। कई लोगों ने यह भी बताया कि कैसे वह एक आत्मविश्वासी, सरल सुंदरता का प्रतीक हैं, जो प्रेरणादायक और सुलभ दोनों है।

सुर्खियों से दूर एक नया जीवन

अभिनेता जेसन स्टैथम और अपने दो बच्चों के साथ लंदन आने के बाद से, रोज़ी एक ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल में पली-बढ़ी हैं। हॉलीवुड की भागदौड़ से दूर, वह अपने परिवार और निजी प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा समय देती हैं। हाल ही में हुए इंटरव्यूज़ में, उन्होंने भावुक होकर बताया कि उन्हें अपने बच्चों को प्रकृति और अपनों के बीच बड़े होते देखकर कितनी खुशी होती है, साथ ही वह फ़ैशन और डिज़ाइन के प्रति अपने जुनून को भी बढ़ाती रहती हैं।

लालित्य और जीवन के आनंद के बीच, रोजी हंटिंगटन-व्हाइटली ने अधिक से अधिक वफादार दर्शकों को मोहित करना जारी रखा है, इस मॉडल और अभिनेत्री द्वारा जीता गया है जो जानती है कि स्वाभाविकता और परिष्कार को कैसे संयोजित किया जाए।