"मुझे एब्स बहुत पसंद हैं!": 38 साल की यह मॉडल रियो में मचा रही है हलचल

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

रोज़ी हंटिंगटन-व्हाइटली ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की तस्वीरों की एक श्रृंखला पोस्ट करके अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। विक्टोरिया सीक्रेट की पूर्व मॉडल की शांत और शांत छवि उनके हज़ारों अनुयायियों को प्रेरित करती है।

ब्राज़ील की एक शानदार यात्रा

रियो डी जेनेरियो में, ब्रिटिश मॉडल और अभिनेत्री ने समुद्र और उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों के बीच ली गई कई तस्वीरें साझा कीं, साथ में एक प्यार भरा संदेश भी लिखा , "रियो, तुमने मेरा दिल चुरा लिया!" तस्वीरों में, रोज़ी एक सफ़ेद बीच आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जिसे एक आधुनिक कट ने उनके एब्स को उभार दिया है।

इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर देखें

रोज़ी एचडब्ल्यू (@rosiehw) द्वारा साझा की गई एक पोस्ट

एक ऐसी सुंदरता जिसकी प्रशंसक प्रशंसा करते हैं

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इस पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। टिप्पणियाँ प्रशंसा और दयालुता से भरी थीं: कुछ ने उनके अनुशासन की, तो कुछ ने उनके करिश्मे ( "मुझे उनके एब्स बहुत पसंद हैं!" ) और उनकी अटूट सादगी की। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टिप्पणियों में से एक, "कितनी स्वाभाविक!" , उनके प्रशंसकों द्वारा उनकी प्रामाणिकता की सराहना का प्रमाण है। कई लोगों ने यह भी बताया कि कैसे वह एक आत्मविश्वासी, सरल सुंदरता का प्रतीक हैं, जो प्रेरणादायक और सुलभ दोनों है।

सुर्खियों से दूर एक नया जीवन

अभिनेता जेसन स्टैथम और अपने दो बच्चों के साथ लंदन आने के बाद से, रोज़ी एक ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल में पली-बढ़ी हैं। हॉलीवुड की भागदौड़ से दूर, वह अपने परिवार और निजी प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा समय देती हैं। हाल ही में हुए इंटरव्यूज़ में, उन्होंने भावुक होकर बताया कि उन्हें अपने बच्चों को प्रकृति और अपनों के बीच बड़े होते देखकर कितनी खुशी होती है, साथ ही वह फ़ैशन और डिज़ाइन के प्रति अपने जुनून को भी बढ़ाती रहती हैं।

लालित्य और जीवन के आनंद के बीच, रोजी हंटिंगटन-व्हाइटली ने अधिक से अधिक वफादार दर्शकों को मोहित करना जारी रखा है, इस मॉडल और अभिनेत्री द्वारा जीता गया है जो जानती है कि स्वाभाविकता और परिष्कार को कैसे संयोजित किया जाए।

Léa Michel
Léa Michel
त्वचा की देखभाल, फ़ैशन और फ़िल्मों के प्रति जुनूनी, मैं अपना समय नवीनतम रुझानों को जानने और अपनी त्वचा में अच्छा महसूस करने के लिए प्रेरणादायक सुझाव साझा करने में लगाती हूँ। मेरे लिए, सुंदरता प्रामाणिकता और स्वास्थ्य में निहित है, और यही मुझे स्टाइल, त्वचा की देखभाल और व्यक्तिगत संतुष्टि को एक साथ जोड़ने के लिए व्यावहारिक सलाह देने के लिए प्रेरित करता है।
Article précédent
टेनिस खेलने के लिए वह जो पोशाक पहनती हैं, वह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करती है
Article suivant
78 साल की उम्र में, यह "कैबरे" आइकन एक काले रंग की पोशाक में मंत्रमुग्ध कर देता है

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

आन्या टेलर-जॉय ने रेड कार्पेट पर सुनहरे रंग की ड्रेस में जलवा बिखेरा

22वें माराकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्णायक मंडल की सदस्य, ब्रिटिश-अमेरिकी अभिनेत्री आन्या टेलर-जॉय ने हाल ही में...

56 साल की जेनिफर लोपेज साटन ड्रेस में किचन में चमक रही हैं

जेनिफर लोपेज़ ने हाल ही में थैंक्सगिविंग के लिए अपनी रसोई को एक फैशन शो में बदल दिया,...

अपने शरीर के लिए आलोचना झेलने वाली इस पूर्व चीयरलीडर ने खेल के दबाव के बारे में खुलकर बात की

पूर्व चीयरलीडर क्लेयर वोलफोर्ड, जो दिग्गज डलास काउबॉयज़ चीयरलीडर्स (DCC) का हिस्सा रही हैं, ने हाल ही में...

78 साल की उम्र में, यह "कैबरे" आइकन एक काले रंग की पोशाक में मंत्रमुग्ध कर देता है

अमेरिकी अभिनेत्री और पूर्व मॉडल मारिसा बेरेनसन ने हाल ही में मोरक्को में आयोजित 22वें माराकेच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म...

टेनिस खेलने के लिए वह जो पोशाक पहनती हैं, वह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करती है

प्रमाणित टेनिस कोच और मॉडल, इसिडोरा (@isidorapjv) ने नीले और लाल रंग की सीक्विन वाली ड्रेस में अपने...

किम कार्दशियन की अकल्पनीय समुद्र तट पोशाक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को विभाजित कर रही है

किम कार्दशियन ने हाल ही में रियो डी जेनेरो के समुद्र में रात में तैराकी करके तहलका मचा...