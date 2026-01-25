"हालात बेकाबू हो गए हैं": साइबरबुलिंग की लहर से परेशान यह स्ट्रीमर

वैश्विक स्ट्रीमिंग जगत की एक प्रमुख हस्ती, पोकिमान - जिनका असली नाम इमाने अनीस है - ने अपनी पीढ़ी की सबसे लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर्स में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। महज 27 साल की उम्र में, मोरक्कन-कनाडाई स्ट्रीमर ने ट्विच, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स जुटा लिए हैं।

पोकिमान, जो लगातार आलोचनाओं का निशाना बनी रहती हैं

रातोंरात मिली प्रसिद्धि के पीछे, मोरक्कन-कनाडाई मूल की इस क्रिएटर को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, खासकर सोशल मीडिया पर, जहां उनकी हर तस्वीर या वीडियो नकारात्मक टिप्पणियों की बाढ़ ला देती है। यह आलोचना आम महिला स्ट्रीमर्स की तुलना में कहीं अधिक है और अक्सर इसमें स्त्री द्वेष की झलक मिलती है, जैसा कि कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने ट्विटर और रेडिट पर बताया है।

उनके पुरुष प्रशंसकों के लिए "सिम्प" जैसे शब्द (एक व्यक्ति जो किसी के प्रति अत्यधिक ध्यान या भक्ति दिखाता है, अक्सर एक पुरुष एक महिला के प्रति, अंतरंग संबंध प्राप्त करने की आशा में) या "झूठे सकारात्मकतावाद" के आरोप लगातार सामने आते रहते हैं, जिससे एक विषाक्त माहौल को बढ़ावा मिलता है।

ऑनलाइन महिला-द्वेष का एक आसान निशाना

पोकिमान ने अक्सर सार्वजनिक रूप से इन हमलों की निंदा की है। लाइव स्ट्रीम के दौरान, उन्होंने बताया कि कैसे महिला स्ट्रीमर्स को अपनी राय व्यक्त करते ही भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है, और उनकी प्रतिक्रियाओं को स्त्री-द्वेषी बताया जाता है: "जिस तरह से लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, वह इस क्षेत्र में किसी भी अन्य महिला को खुलकर बोलने से हतोत्साहित करता है।" उन्होंने एक नौसिखिया स्ट्रीमर का उदाहरण भी दिया, जिसने उनसे कहा था कि मेकअप के बिना स्ट्रीमिंग करने से उसे डर लगता है, क्योंकि उसने देखा था कि उसे क्या झेलना पड़ा था।

ट्विटर पर हाल ही में यूजर्स उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें अमेरिकी यूट्यूबर और स्ट्रीमर जिडियन के साथ 2022 में हुए विवाद जैसी घटनाओं के जवाब में "समूह" गठित किए जा रहे हैं। जिडियन के अनुयायियों ने उन्हें धमकी भरे संदेशों से भर दिया था। यहां तक कि ट्विच पर महिलाएं भी लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन पर हमला कर रही हैं, जिससे आंतरिक रूप से पनप रही महिला-विरोधी भावना का एक दुष्चक्र बन रहा है।

बार-बार होने वाली घटनाएं और गहरा प्रभाव

दुर्भाग्य से, ऐसे मामले बहुत आम हैं: 2020 में, पोकिमान ने अपनी शक्ल-सूरत के बारे में घृणित संदेशों का खुलासा किया, जिसके बाद ट्विच ने उत्पीड़न पर अपने नियमों को सख्त कर दिया। हाल ही में, जुनूनी प्रशंसकों ने उनके पते का पता लगा लिया है, जिससे उन्हें लगातार सतर्क रहना पड़ रहा है। 2025 के रेडिट पोस्ट इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे वह कुछ लोगों के लिए "नारी द्वेष का प्रतीक" बन गई हैं, और एल्गोरिदम द्वारा नफरत भरे अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसके बावजूद, पोकिमान चुप रहने को तैयार नहीं हैं, और उन्होंने आर्थिक और निजी कारणों से स्ट्रीमिंग बंद करने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह अपने माता-पिता का भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं, दिल को छू लेने वाले व्लॉग और ड्रामा विश्लेषण जैसे वीडियो लगातार लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, जो इस "बेकाबू लहर" के सामने उनकी दृढ़ता को साबित करते हैं।

समुदाय और मंच से एक आह्वान

दुर्भाग्य से, यह उत्पीड़न कोई अलग-थलग घटना नहीं है: यह ट्विच जैसे प्लेटफार्मों पर मौजूद एक ढांचागत समस्या को दर्शाता है, जहां महिला स्ट्रीमर ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकारों में अधिक संख्या में मौजूद हैं, जिसे अक्सर महज "ड्रामा" कहकर खारिज कर दिया जाता है। पोकिमान इस संघर्ष का जीता-जागता उदाहरण हैं, जिन्होंने ट्रोलर्स के बावजूद अपने चैनल को कंटेंट का पावरहाउस बना दिया है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? उनके वफादार प्रशंसक और दर्शक, दोनों ही अधिक संयम बरतने की मांग कर रहे हैं, यह बताते हुए कि इस आइकन के पीछे एक ऐसी महिला है जो रोजाना होने वाली लगातार आलोचनाओं से थक चुकी है।

निष्कर्षतः, पोकिमान की कहानी ऑनलाइन समुदायों में व्याप्त समस्याओं को दर्शाती है, जहाँ महिलाओं की सफलता अक्सर नफरत का बहाना बन जाती है। उनका मामला कोई अपवाद नहीं है, बल्कि कई महिला कंटेंट क्रिएटर्स को प्रभावित करने वाली एक व्यापक समस्या का लक्षण मात्र है। उनकी दृढ़ता सराहनीय है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर सफलता के लिए यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया और उपयोगकर्ताओं दोनों की ही जिम्मेदारी है: साइबरबुलिंग के खिलाफ सामूहिक जागरूकता और ठोस उपायों के बिना, ये "अनियंत्रित लहरें" आवाजों और आकांक्षाओं को पूरी तरह से व्यक्त होने से पहले ही दबाती रहेंगी।