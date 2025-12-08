Search here...

Popolare negli anni '90, questa iconica acconciatura sta tornando inaspettatamente

Parrucchiere
Léa Michel
@prostooleh/Instagram

Il pixie cut, questo audace taglio corto reso popolare negli anni '90 da icone come Kate Moss, Winona Ryder e Liv Tyler, tornerà di gran moda nel 2025. Simbolo di ribellione ed eleganza moderna, sta conquistando le passerelle, i social media e i saloni di parrucchiere, trasportato da una nostalgica ondata grunge.

Origini e picco negli anni Novanta

Nato negli anni '50 con Audrey Hepburn in "Vacanze Romane", il taglio pixie ha raggiunto il suo apice negli anni '90. Twiggy, Naomi Campbell e le it-girl dell'epoca lo hanno reso un must-have, fondendo androginia e femminilità. Questo taglio corto, più lungo sopra e scalato ai lati, incarna lo spirito libero e audace del decennio.

Perché questo ritorno inaspettato?

Entro il 2025, Pinterest prevedeva un'impennata nelle ricerche di tendenze anni '90, alimentata dall'estetica grunge e disordinata che detronizzava il look da "ragazza pulita". Varianti come il pixie cut giovanile o asimmetrico erano popolari per la loro praticità e l'effetto giovanile, ideali per incorniciare il viso e valorizzare i lineamenti.

Le star che lo indossano oggi

Emma Stone ha fatto scalpore con un nostalgico pixie cut ispirato a Winona Ryder, mentre Halle Berry e Scarlett Johansson ne hanno dimostrato la versatilità senza tempo. Rock, glamour o strutturato, si adatta a tutti gli stili, dalla passerella di Hermès al red carpet.

Il taglio pixie anni '90 non è solo un revival: è una dichiarazione sicura, pratica ed elegante che ringiovanisce e libera. Pronta a fare il grande passo e a fare questo ritorno trionfale?

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Ecco la tonalità perfetta di riflessi per valorizzare i tuoi capelli grigi

