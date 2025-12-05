Questo errore nella doccia può danneggiare la tua pelle

Fare una doccia calda può sembrare confortante, ma è anche un'abitudine che può avere effetti negativi sulla salute della pelle. Recenti studi scientifici dimostrano che l'esposizione prolungata all'acqua, soprattutto a quella calda, danneggia la funzione barriera della pelle, causando secchezza, irritazioni e altri problemi cutanei.
Gli effetti dell'acqua calda sulla pelle
Quando ci si fa la doccia con acqua molto calda, il calore rimuove il film idrolipidico naturale della pelle, ovvero il sebo che protegge e idrata l'epidermide. Di conseguenza, la pelle diventa più secca, meno elastica e più vulnerabile alle aggressioni esterne. Il calore dilata anche i vasi sanguigni, il che può causare arrossamenti e infiammazioni, a volte persistenti anche dopo ripetute docce ad alta temperatura.
Inoltre, l'acqua calda altera il pH della pelle, rendendola meno acida, indebolisce la sua naturale capacità di combattere batteri e altri agenti patogeni. Questa irritazione può quindi causare arrossamento, prurito e peggiorare alcune condizioni come la psoriasi o l'eczema.
Studi scientifici sull'impatto della temperatura dell'acqua
Uno studio condotto su 50 volontari ha dimostrato che l'esposizione all'acqua calda aumenta significativamente la perdita d'acqua transepidermica (TEWL), un indicatore chiave della salute della barriera cutanea, nonché il pH cutaneo e l'irritazione. Al contrario, anche l'acqua fredda causa alterazioni, ma in misura minore. Questi risultati evidenziano l'importanza di utilizzare acqua tiepida o fredda per limitare i danni, soprattutto durante i lavaggi frequenti, come quelli raccomandati a partire dalla pandemia per l'igiene delle mani.
Consigli per preservare la pelle sotto la doccia
Per proteggere la pelle, limita la temperatura dell'acqua a circa 37-39 °C ed evita docce eccessivamente lunghe. Utilizza prodotti delicati e senza profumo e ricorda di idratare la pelle subito dopo la doccia per ripristinare la barriera lipidica.
Questi semplici accorgimenti possono prevenire secchezza, fragilità e infiammazioni della pelle, mantenendola morbida e sana, anche con una maggiore igiene.
In sintesi, per proteggere meglio la pelle ed evitare i fastidi associati a secchezza e irritazione, è meglio optare per l'acqua tiepida anziché calda sotto la doccia.