Questo dolce dimenticato dalle nostre nonne ci aiuterebbe a superare meglio l'inverno.

E se la soluzione per superare la stagione fredda fosse un dolce dimenticato, quello delle nostre nonne? Il budino di riso tornerà di moda alla fine del 2025, e non è solo delizioso: è anche ricco di benefici per la salute.

Un alleato della salute contro il freddo e la mancanza di sole

Il budino di riso non è solo una delizia nostalgica; è una vera e propria miniera di nutrienti essenziali. Ricco di calcio e vitamina D, aiuta a rafforzare le ossa, indebolite dalla mancanza di luce solare in inverno. I suoi carboidrati complessi assicurano una digestione delicata e forniscono energia a lungo termine, a differenza dei picchi di zucchero presenti nei dessert industriali.

Non è tutto: contiene anche magnesio e fosforo, minerali che contribuiscono non solo alla forza delle ossa, ma anche al benessere generale. Nei periodi di scarsa luce solare, questi elementi aiutano a combattere stanchezza, stress e malinconia stagionale. Aggiungere un po' di frutta, un po' di cioccolato o anche delle spezie può rafforzare ulteriormente il sistema immunitario e i livelli di energia. Il budino di riso diventa quindi più di una semplice delizia: un vero e proprio supporto per la salute fisica e mentale, particolarmente prezioso dopo i 60 anni.

Perché il budino di riso supera i dessert moderni

A differenza dei dolci ultra-processati, questo classico dessert offre livelli di glicemia stabili grazie all'utilizzo di riso integrale o semi-integrale. Questo evita i picchi glicemici e i cali energetici che spesso seguono i dessert commerciali. Inoltre, è economico, si conserva per diversi giorni e può essere personalizzato a piacere: frutta secca, banane per favorire il sonno, spezie confortanti...

Con il budino di riso, si combina un comfort avvolgente con un'alimentazione equilibrata. E la buona notizia è che è facilmente realizzabile in una versione vegana, altrettanto deliziosa e nutriente. Latte di mandorle, avena o cocco, dolcificanti naturali come sciroppo d'agave, zucchero di cocco o datteri, e avrete una ricetta che delizierà tutti, pur rimanendo sana.

Una ricetta semplice e confortante

Ecco una versione ottimizzata per la salute, facile da preparare a casa:

Ingredienti per 4 porzioni:

120 g di riso (idealmente integrale o semi-integrale; altrimenti riso normale a chicco corto per una consistenza più cremosa)

Da 900 ml a 1 L di latte (intero o vegetale)

1 pizzico di sale

1 baccello di vaniglia o 1 cucchiaino di estratto (facoltativo: scorza di arancia o limone)

Da 1 a 2 cucchiai di miele, zucchero di cocco o 2-3 datteri frullati

Opzioni bonus: cannella, cardamomo, uvetta, noci/mandorle, frutta di stagione

Preparazione:

Cuocere il riso a fuoco basso nel latte con un pizzico di sale e la vaniglia. Mescolare regolarmente fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia. Togliere dal fuoco e aggiungere il miele o la frutta dolcificante. Personalizzalo a tuo piacimento con frutta secca, spezie o scorza di agrumi. Servire caldo per un effetto confortante in inverno o freddo in estate.

Spesso trascurato a favore delle moderne tendenze zuccherine, il budino di riso dimostra che le ricette delle nostre nonne sono ancora attuali. Uniscono piacere, salute e benessere, invitandoci a riscoprire le nostre dispense e le nostre abitudini culinarie per fare scorta di nutrienti e concederci qualche sfizio. Quindi, quest'inverno, lasciatevi tentare da questo dessert semplice e confortante.