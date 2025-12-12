Search here...

Questo dolce dimenticato dalle nostre nonne ci aiuterebbe a superare meglio l'inverno.

Nutrizione
Anaëlle G.
Freepik

E se la soluzione per superare la stagione fredda fosse un dolce dimenticato, quello delle nostre nonne? Il budino di riso tornerà di moda alla fine del 2025, e non è solo delizioso: è anche ricco di benefici per la salute.

Un alleato della salute contro il freddo e la mancanza di sole

Il budino di riso non è solo una delizia nostalgica; è una vera e propria miniera di nutrienti essenziali. Ricco di calcio e vitamina D, aiuta a rafforzare le ossa, indebolite dalla mancanza di luce solare in inverno. I suoi carboidrati complessi assicurano una digestione delicata e forniscono energia a lungo termine, a differenza dei picchi di zucchero presenti nei dessert industriali.

Non è tutto: contiene anche magnesio e fosforo, minerali che contribuiscono non solo alla forza delle ossa, ma anche al benessere generale. Nei periodi di scarsa luce solare, questi elementi aiutano a combattere stanchezza, stress e malinconia stagionale. Aggiungere un po' di frutta, un po' di cioccolato o anche delle spezie può rafforzare ulteriormente il sistema immunitario e i livelli di energia. Il budino di riso diventa quindi più di una semplice delizia: un vero e proprio supporto per la salute fisica e mentale, particolarmente prezioso dopo i 60 anni.

Perché il budino di riso supera i dessert moderni

A differenza dei dolci ultra-processati, questo classico dessert offre livelli di glicemia stabili grazie all'utilizzo di riso integrale o semi-integrale. Questo evita i picchi glicemici e i cali energetici che spesso seguono i dessert commerciali. Inoltre, è economico, si conserva per diversi giorni e può essere personalizzato a piacere: frutta secca, banane per favorire il sonno, spezie confortanti...

Con il budino di riso, si combina un comfort avvolgente con un'alimentazione equilibrata. E la buona notizia è che è facilmente realizzabile in una versione vegana, altrettanto deliziosa e nutriente. Latte di mandorle, avena o cocco, dolcificanti naturali come sciroppo d'agave, zucchero di cocco o datteri, e avrete una ricetta che delizierà tutti, pur rimanendo sana.

Una ricetta semplice e confortante

Ecco una versione ottimizzata per la salute, facile da preparare a casa:

Ingredienti per 4 porzioni:

  • 120 g di riso (idealmente integrale o semi-integrale; altrimenti riso normale a chicco corto per una consistenza più cremosa)
  • Da 900 ml a 1 L di latte (intero o vegetale)
  • 1 pizzico di sale
  • 1 baccello di vaniglia o 1 cucchiaino di estratto (facoltativo: scorza di arancia o limone)
  • Da 1 a 2 cucchiai di miele, zucchero di cocco o 2-3 datteri frullati
  • Opzioni bonus: cannella, cardamomo, uvetta, noci/mandorle, frutta di stagione

Preparazione:

  1. Cuocere il riso a fuoco basso nel latte con un pizzico di sale e la vaniglia.
  2. Mescolare regolarmente fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia.
  3. Togliere dal fuoco e aggiungere il miele o la frutta dolcificante.
  4. Personalizzalo a tuo piacimento con frutta secca, spezie o scorza di agrumi.
  5. Servire caldo per un effetto confortante in inverno o freddo in estate.

Spesso trascurato a favore delle moderne tendenze zuccherine, il budino di riso dimostra che le ricette delle nostre nonne sono ancora attuali. Uniscono piacere, salute e benessere, invitandoci a riscoprire le nostre dispense e le nostre abitudini culinarie per fare scorta di nutrienti e concederci qualche sfizio. Quindi, quest'inverno, lasciatevi tentare da questo dessert semplice e confortante.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
Article précédent
La gourmandise n’est pas un péché : célébrer les Fêtes avec les douceurs du Pays basque

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ecco perché questi alimenti andrebbero evitati se si sta digiunando.

Svegliarsi la mattina con la voglia di iniziare la giornata con il piede giusto è spesso un'impresa energizzante......

Mangiare zuppa ogni sera: il segreto della vitalità? Il parere di una nutrizionista

Nutriente ma facile da digerire, incredibilmente confortante e semplice da personalizzare, la zuppa a volte è l'unico pasto...

Ecco il miglior yogurt greco del supermercato, secondo un noto sito di comparazione.

Lo yogurt greco è uno di quei piaceri semplici che donano dolcezza e comfort in qualsiasi momento della...

© 2025 The Body Optimist