Queste 3 zuppe possono essere cucinate in meno di 30 minuti

Ricette
Fabienne Ba.
Peter Benedetti/Pexels

Quando le giornate si fanno più fresche, niente di meglio di una ciotola di zuppa fumante per riscaldarsi. E se potessi preparare un pasto confortante in meno di 30 minuti? Ecco 3 ricette semplici e deliziose, perfette per l'inverno.

Zuppa cremosa di carote e latte di cocco

Immagina una zuppa vellutata e leggermente dolce che ti scaldi fin dal primo cucchiaio. Per prepararla, inizia sbucciando e tagliando a dadini 500 g di carote e 250 g di patate dolci.

  • In una casseruola capiente, soffriggere una cipolla tritata con un cucchiaio di olio d'oliva fino a quando non diventa traslucida e leggermente dorata.
  • Aggiungete poi le verdure e versate 300 ml di latte di cocco insieme a 300 ml di brodo vegetale.
  • Aggiungere un pizzico di curry, un po' di sale e pepe e cuocere a fuoco lento per 25 minuti a fuoco medio.
  • Una volta che le verdure saranno tenere, frullatele velocemente e la vostra zuppa sarà perfettamente liscia. Per un tocco finale di piacere, cospargete con coriandolo fresco e ammirate il meraviglioso colore arancione che illuminerà il vostro piatto.

Questa zuppa cremosa è perfetta per una cena leggera o per accompagnare una fetta di pane tostato. È morbida, calda e così confortante che vi farà quasi dimenticare il freddo fuori.

Zuppa di funghi veloce

Se amate i sapori più terrosi e ricchi, la zuppa di funghi è un must. Iniziate tagliando a fettine 500 g di funghi champignon, una cipolla, uno scalogno e uno spicchio d'aglio.

  • Rosolate il tutto in una casseruola con un cucchiaio di olio d'oliva a fuoco medio. Il profumo che si sprigionerà durante la cottura è già un'irresistibile anticipazione di ciò che vi aspetta.
  • Poi versate 1 litro di brodo vegetale e lasciate sobbollire per 20-25 minuti.
  • Per ottenere una consistenza cremosa, frullare il tutto e aggiungere 15 cl di panna liquida leggera.
  • Aggiungete qualche foglia di prezzemolo tritata e la vostra zuppa diventerà una vera delizia, pronta per essere gustata.

Questa ricetta è ideale quando si ha voglia di un piatto semplice ma di carattere. Il suo sapore ricco e la consistenza vellutata trasformano ogni cucchiaio in un piccolo momento di piacere, senza dover passare ore in cucina.

Zuppa di zucca e lenticchie rosse

Per una zuppa che unisca dolcezza e ricchezza, la zucca butternut è un'ottima scelta. Tagliate una zucca butternut a cubetti, tritate finemente una cipolla rossa e due spicchi d'aglio.

  • Rosolare il tutto in una pentola capiente con un pizzico di zenzero per ottenere una nota leggermente piccante e calda.
  • Versare il brodo vegetale fino a coprire e lasciare cuocere per 10 minuti.
  • Aggiungere poi 200 g di lenticchie rosse e continuare la cottura per 15 minuti prima di frullare.
  • Condire con sale e pepe e servire ben calda. Il colore dorato e la consistenza leggermente densa rendono questa zuppa incredibilmente appetitosa.

Le lenticchie rosse aggiungono un tocco appagante, perfetto per una cena, mentre la zucca si scioglie letteralmente in bocca. Questa zuppa è un vero invito a rannicchiarsi sotto una coperta e un buon libro, gustando una ciotola piena di sapori confortanti.

Tre zuppe, tre semplici piaceri

Queste tre ricette dimostrano quanto sia facile preparare un pasto delizioso e veloce, anche quando l'inverno vi fa venire i brividi. Che preferiate zuppe leggermente dolci, sapori terrosi o combinazioni ricche e confortanti, troverete una gratificazione immediata in queste zuppe. Sono perfette per aggiungere varietà ai vostri pasti durante la settimana e trasformare una cena ordinaria in un'esperienza calda e invitante.

Scegliendo ingredienti semplici e giocando con spezie e consistenze, è possibile creare zuppe che riscaldano corpo e anima. E la parte migliore? Non serve essere uno chef stellato Michelin per ottenere risultati sorprendenti. Pochi passaggi, una pentola, un frullatore e voilà: piatti deliziosi che strappano un sorriso e saziano la fame.

Quindi, non esitate oltre: tirate fuori pentole e padelle e lasciatevi guidare da colori, aromi e consistenze. Queste zuppe promettono pasti di successo in tempi record e vi ricorderanno quanto possa essere semplice, piacevole e delizioso cucinare, anche nelle sere d'inverno più fredde.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
