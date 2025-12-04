Questa cantante non esiste… e vale già 3 milioni di dollari

Una nuova "star" sta rivoluzionando l'industria musicale senza mai mettere piede su un palco: Xania Monet, un'entità generata dall'intelligenza artificiale, sta accumulando milioni di stream e posizioni nelle classifiche di Billboard. Spinta da brani R&B soul creati dall'intelligenza artificiale a partire da testi scritti dall'artista originaria del Mississippi Telisha Jones, Xania Monet ha ottenuto un contratto stimato in 3 milioni di dollari.
Chi è Xania Monet?
Xania Monet è presentata come un'"entità" vocale basata sull'intelligenza artificiale, progettata per cantare R&B di ispirazione gospel con una voce sorprendentemente umana. I testi sono scritti da Telisha Jones, che utilizza un generatore musicale (Suno) per trasformare prompt e testi in tracce prodotte, che vengono poi distribuite sulle piattaforme.
Dai flussi alle classifiche
L'artista virtuale Xania Monet ha già accumulato decine di milioni di stream ed è persino entrata in diverse classifiche di Billboard, in particolare in Adult R&B Airplay e R&B Songs, una prima volta documentata per un "artista" guidato dall'intelligenza artificiale. Diverse uscite a distanza ravvicinata (album, EP e una raffica di singoli) hanno alimentato una rapida trazione algoritmica.
Un affare da 3 milioni… e una polemica
Il successo ha portato a un accordo da 3 milioni di dollari con un partner del settore, scatenando una forte reazione da parte degli artisti che hanno denunciato la sfumatura dei confini tra voci sintetiche e lavoro umano. Nonostante le critiche, il team di Xania Monet difende "uno strumento creativo che non intende sostituire i musicisti", ma che beneficia di un "modello più produttivo e scalabile".
Un settore a un bivio
Intrappolata tra la curiosità del pubblico e la cautela delle etichette discografiche, Xania Monet rappresenta una svolta: i dati di pubblico confermano l'interesse per le "voci" potenziate dall'intelligenza artificiale, mentre avvocati e detentori dei diritti mettono in discussione gli usi, i compensi e i rischi della copia di stile. I prossimi mesi diranno se questi artisti sintetici rimarranno eccezioni... o diventeranno la norma.
In definitiva, Xania Monet illustra perfettamente la tensione tra innovazione tecnologica e creazione artistica tradizionale. Pur affascinando per il suo realismo e la sua fulminea ascesa alla fama, solleva anche interrogativi inediti sull'autenticità, sul valore del lavoro umano e sul futuro dell'industria musicale. Che la si ammiri o la si critichi, una cosa è certa: la musica non sarà mai più la stessa.