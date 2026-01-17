Search here...

Questo dettaglio nel tuo bagno potrebbe riflettere il tuo livello di stress

Decorazione
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Entri nel tuo bagno. È pulito e ordinato, o ingombro di prodotti, asciugamani, tubi e accessori traboccanti? Ciò che vedi potrebbe essere un riflesso del tuo livello di stress, un indicatore psicologico più significativo di quanto pensi.

Cosa dice la tua casa sulla tua salute mentale

La ricerca scientifica dimostra che un ambiente disordinato non è solo visivamente sgradevole: influenza biologicamente il benessere fisico e mentale. Un articolo pubblicato sul Personality and Social Psychology Bulletin da ricercatori che collaborano con il Center on Everyday Lives of Families dell'UCLA riporta che il modo in cui i residenti descrivono le loro case – in particolare se le percepiscono come "disordinate" o "rigeneranti" – è associato a diversi livelli di cortisolo, l'ormone dello stress.

Le donne che vivono in case percepite come stressanti hanno un profilo di cortisolo appiattito e meno favorevole durante il giorno, mentre quelle che descrivono il loro spazio come riposante hanno avuto una diminuzione più marcata di questo ormone: un segno di una migliore gestione dello stress.

Il disordine e il cervello: più di una semplice impressione

Questo fenomeno non è semplicemente una questione estetica. Il cervello elabora costantemente le informazioni visive che lo circondano. Quando il bagno (o qualsiasi altra stanza) è ingombro, la tua attenzione viene costantemente distratta in diverse direzioni da oggetti visibili, anche inconsciamente. Questo crea un sovraccarico cognitivo che influisce sulla concentrazione, rallenta il processo decisionale e può portare a una sensazione di affaticamento mentale.

Inoltre, l'effetto cumulativo di queste richieste invisibili contribuisce a mantenere uno stato di elevata allerta, che l'organismo traduce in un aumento prolungato dei livelli di cortisolo. Non si tratta di una mera ipotesi: diverse fonti specializzate in psicologia comportamentale confermano l'esistenza di un legame tra disordine domestico e livelli più elevati di cortisolo, in particolare nelle donne che, statisticamente, sono meno tolleranti allo stress legato alle faccende domestiche e alle aspettative sociali.

Come il tuo bagno può aiutarti a ridurre lo stress

Un ambiente minimalista non significa vivere con pochissime cose. Significa tenere solo ciò che è utile o significativo: i prodotti che si usano davvero, riposti in modo organizzato, con abbastanza spazio per respirare visivamente.

Adottando un approccio minimalista nel tuo bagno:

  • si riducono i segnali visivi che richiedono inutilmente attenzione;
  • si riduce il carico mentale associato alla manutenzione e al riordino;
  • e crei uno spazio che invita al relax, piuttosto che alla stimolazione costante.

In breve, questo piccolo cambiamento di scenario potrebbe aiutarti a regolare lo stress in modi inaspettati: meno caos visivo, meno cortisolo e più chiarezza mentale ogni giorno.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Aménager un nouvel appartement : comment poser les bases d’un « vrai » chez soi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

L'oggetto più sporco nel tuo bagno non è quello che pensi.

Quando parliamo di igiene in bagno, la nostra attenzione si concentra naturalmente sulla vasca da bagno, sulla doccia...

Questa semplice tenda IKEA può farti risparmiare un sacco di soldi sulla bolletta del gas.

Con temperature che a malapena raggiungono gli 0 °C, il freddo si insinua in casa, costringendoti ad alzare...

Batteri, sudore, acari della polvere... Con quale frequenza dovresti lavare le lenzuola?

Ogni notte, il tuo corpo lavora. Respira, si regola, suda, si rinnova e tutti questi incredibili processi naturali...

Qual è il metodo "12-12-12", efficace per riordinare la casa?

Riordinare casa può diventare rapidamente scoraggiante quando si pensa di dover fare tutto in una volta. La buona...

Questa strana regola di decorazione fa la differenza in una stanza

Spesso adottata dagli interior designer, la "regola dei numeri dispari" è un trucco semplice ed efficace per aggiungere...

Natale senza stress: il consiglio di una mamma per un albero decorato in soli 5 minuti

Mentre i bambini aprono le prime finestrelle dei loro calendari dell'Avvento, i genitori tirano fuori dalla soffitta tutte...

© 2025 The Body Optimist