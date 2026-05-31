Questa modella curvy sta facendo scalpore con un corsetto vintage

Modelli
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Sul suo account Instagram, con indosso un corsetto rosa cipria dal sapore vintage, la modella americana "plus-size" Paloma Elsesser firma un look tanto delicato quanto d'effetto.

Un corsetto rosa cipria che sta facendo scalpore

Il tempismo non poteva essere migliore: un delicato corsetto rosa cipria dalla silhouette strutturata e dalle finiture meticolose, in uno stile decisamente vintage. Una tonalità tenue, al contempo retrò e romantica, che sembra uscita direttamente da un boudoir hollywoodiano. Su Instagram, la foto ha subito scatenato una raffica di commenti, in cui i suoi follower hanno elogiato la sicurezza con cui Paloma Elsesser indossa il capo.

Un'anteprima per Victoria's Secret

A corredo del suo post, Paloma Elsesser ha optato per una didascalia breve ma esplicita: "Città degli Angeli!!! Chiamata a tutti gli angeli!!!" Il tutto accompagnato da un riferimento al marchio Victoria's Secret. Un chiaro richiamo al soprannome di Los Angeles, nonché alla recente chiamata agli "angeli" lanciata dal brand americano, che sta attualmente preparando la sfilata del 2026 e il suo nuovo cast. I fan hanno subito decifrato il teaser: già volano scommesse sulla location e sulla formazione della prossima sfilata.

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Paloma Elsesser, "angelo dalle curve sinuose" diventata icona.

Paloma Elsesser, che ha sfilato per la prima volta sulla passerella di Victoria's Secret nel 2024, è diventata uno dei volti di punta dell'inclusività nella moda. Nel 2023 ha persino vinto il prestigioso premio Modella dell'Anno ai British Fashion Awards, un primato per una modella curvy. Da allora, ha impreziosito innumerevoli copertine di riviste, campagne pubblicitarie e sfilate, senza mai compromettere la sua autenticità.

Una silhouette che celebra tutto

Al di là della scelta dell'abbigliamento, è il potere simbolico dell'immagine a colpire. Indossando questo capo storicamente associato a un certo "ideale femminile", Paloma Elsesser amplia il ventaglio delle possibilità. Un corsetto rosa cipria su un corpo che non si conforma agli standard restrittivi del settore è una dichiarazione sottile ma potente: la moda non dovrebbe avere due taglie. E il messaggio sta arrivando a destinazione, come dimostrano le migliaia di reazioni entusiaste al suo post.

Con questa semplice immagine, Paloma Elsesser ci ricorda perché si è affermata come una delle figure più ispiratrici della moda contemporanea. Unendo l'eleganza vintage a un impegno per l'inclusività, dimostra che anche un corsetto rosa cipria può fare la differenza.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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