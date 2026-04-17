La modella curvy Ashley Graham rivisita il vintage colorato e fa scalpore

Modelli
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

In un post su Instagram, la modella americana Ashley Graham ha riassunto le sue scelte di moda con una semplice frase: "Preferisco il vintage con un tocco di curve ". Ha poi elencato diverse case di moda iconiche, tra cui Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier e Roberto Cavalli, oltre a Gabriel Held Vintage.

Un guardaroba d'archivio molto audace

Con questo post, Ashley Graham presenta un guardaroba vintage concepito come una vera e propria dichiarazione di stile. La selezione di marchi iconici come Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli e Issey Miyake crea un universo fashion espressivo. Più che una semplice selezione di capi, questo post rivela una visione del vintage come un parco giochi, che fonde riferimenti iconici con una forte affinità per silhouette di carattere.

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Un modo per affermare la propria forma

La forza di questo post risiede anche nella didascalia. Scrivendo "Prenderò il mio vintage con un tocco di curve", Ashley Graham collega chiaramente l'idea di un archivio di moda a una figura curvy, senza cercare di levigare o neutralizzare la sua immagine. Questa affermazione breve ma efficace è coerente con la sua carriera. Ashley Graham ha sempre sostenuto la moda inclusiva e ci ricorda che stile all'avanguardia, lusso e desiderabilità non dovrebbero mai essere riservati a un solo tipo di fisico.

Con poche parole, Ashley Graham realizza un post che va ben oltre il semplice "effetto stilistico". Combinando marchi iconici, capi vintage e silhouette audaci, offre un'interpretazione più libera e contemporanea della moda d'archivio. Soprattutto, questo post ci ricorda che un guardaroba vintage può essere vissuto appieno.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Dopo la laurea presso Sciences Po, nutro una vera passione per i temi culturali e le questioni sociali.
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