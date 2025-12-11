L'emozione di questi genitori indiani mentre la loro figlia apre la sfilata di Chanel

Per i genitori di Bhavitha Mandava, vedere la figlia inaugurare una sfilata Chanel a New York è stato un sogno che si avvera. Dietro lo sfarzo e il glamour si cela la storia di una modesta famiglia indiana che ha assistito, commossa fino alle lacrime, alla fulminea ascesa della figlia ai vertici della moda.

Una scena virale piena di emozioni

In un video diventato virale, i genitori di Bhavitha in India guardano l'inaugurazione della sfilata Chanel Métiers d'Art su uno schermo, filmato nella stazione della metropolitana di Bowery a New York. Sua madre, in lacrime, ripete il nome della figlia applaudendo, mentre suo padre guarda, visibilmente sopraffatto dall'orgoglio. Condiviso su Instagram con la didascalia "I miei genitori di colore mi guardano aprire la sfilata Chanel", il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti sentiti da celebrità e persone comuni.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Bhavitha Mandava (@bhavithamandava)

Da Hyderabad alla metropolitana di New York

Nata a Hyderabad da una famiglia della classe media, Bhavitha ha studiato architettura e tecnologie assistive alla New York University, lontana dal mondo delle passerelle. È stata scoperta quasi per caso nella metropolitana di New York, in un momento in cui non aveva idea del significato che questo incontro avrebbe avuto. La sua prima apparizione importante è stata in esclusiva per Bottega Veneta, sotto la direzione di Matthieu Blazy, che sarebbe diventato una delle figure chiave della sua ascesa alla fama.

Apertura Chanel: un momento storico

Qualche stagione dopo, Bhavitha è diventata la prima modella indiana ad aprire una sfilata di Chanel Métiers d'Art, un momento salutato come "storico" per la rappresentanza dell'Asia meridionale nel settore del lusso. La sfilata, allestita in una stazione della metropolitana di New York in disuso, riecheggiava il luogo stesso in cui era stata scoperta, completando un cerchio simbolico. Nella sua storia e didascalia su Instagram, la giovane donna ha confessato di "non riuscire a trovare le parole" per descrivere cosa significhi per lei e per i suoi cari.

Un orgoglio che trascende la famiglia

Oltre ai suoi genitori, molti indiani e membri della diaspora vedono il suo percorso come un segno di riconoscimento globale della loro cultura e dei loro talenti. I commenti evocano "orgoglio indiretto" e "la gioia di vedere genitori di colore commossi dal successo internazionale della figlia". Il video di questa reazione intima, diventato virale, trasforma un momento di moda in un simbolo di mobilità sociale, speranza e rappresentanza per un'intera generazione.

La reazione emotiva dei genitori di Bhavitha Mandava illustra perfettamente come dietro ogni sfilata di moda e ogni prestigioso titolo si nasconda una profonda storia umana. Il loro orgoglio, condiviso attraverso uno schermo, trascende i confini e ci ricorda che il successo di una persona può trasformarsi nel successo di un'intera comunità.