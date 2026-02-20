Cindy Crawford festeggia il suo 60° compleanno con un look anni '90

Cindy Crawford dimostra ancora una volta che lo stile non ha limiti d'età. L'icona delle passerelle ha festeggiato il suo compleanno con un'eleganza senza tempo, rivisitando un look direttamente dagli anni '90, il decennio che l'ha resa una superstar mondiale.

Una celebrazione all'insegna della nostalgia chic

La modella americana ha dato il via ai festeggiamenti con un servizio fotografico per il suo marchio di bellezza a Santa Monica. Vestita con un abito sottoveste di seta viola elettrico, ha subito conquistato i suoi fan. Questa scelta di stile evocava i look più belli dell'era delle top model, un mix di sensualità e semplicità. Le immagini pubblicate su Instagram ricordano gli esordi sfavillanti della modella negli anni '90, un decennio in cui l'abito sottoveste dominava i red carpet e le copertine delle riviste.

Un doppio look, tra eleganza e naturalezza

Per il resto dello shooting, Cindy Crawford ha sostituito il suo abito di seta con un outfit molto più casual: un maglione bianco infilato in jeans slavati a vita alta. Questo ritorno a uno stile casual-chic illustra perfettamente l'equilibrio che ha sempre trovato tra raffinatezza e accessibilità. Che sfoggiasse la sua caratteristica piega voluminosa o lasciasse i capelli sciolti, la top model ha sfoggiato un trucco radioso, che rifletteva lo stile californiano che incarna da decenni.

In breve, Cindy Crawford ha scelto di festeggiare il suo compleanno come ha vissuto la sua carriera: con grazia, modernità e un tocco di nostalgia. Celebrando questo compleanno in un vibrante viola, invia un messaggio chiaro: il carisma non ha data di scadenza, se qualcuno ancora ne dubitasse.