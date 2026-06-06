"Sembra un uomo": l'outfit di Emma Corrin divide le opinioni sul red carpet

Anaëlle G.
@emmalouisecorrin / Instagram

L'attrice britannica Emma Corrin non ha mai cercato di piacere a tutti, e la sua ultima apparizione pubblica, la star di "The Crown", lo ha dimostrato ancora una volta. Sul red carpet londinese, Emma Corrin ha fatto scalpore con un tailleur su misura che ha subito scatenato una raffica di commenti.

Un abito su misura e un look che esprime con forza il concetto di "power dressing".

Per la cerimonia di apertura del Power of Women di Londra, Emma Corrin ha optato per una silhouette decisamente architettonica. Un blazer monopetto marrone scuro, perfettamente sartoriale, è stato indossato sopra una camicia azzurra i cui bottoni erano lasciati leggermente aperti sullo scollo. I pantaloni, in tinta con il blazer, cadevano con precisione su décolleté rosse a punta quadrata: un tocco cromatico che ha ravvivato l'intero outfit.

I gioielli aggiungono un tocco di brillantezza a polsi e dita. I capelli sono acconciati in un taglio molto corto e tirato indietro, e il trucco è sobrio, opera di Gina Kane. L'intero look è stato curato dallo stilista delle celebrità Harry Lambert, che collabora con Emma Corrin da diverse stagioni. È una perfetta dimostrazione di "power dressing" contemporaneo: assertivo, strutturato e decisamente moderno.

Una firma androgina

Emma Corrin, che dal 2021 si identifica come non binaria e usa i pronomi iel/they, ha fatto del tailleur il suo segno distintivo. Dal red carpet degli Oscar al Met Gala e ai festival, ogni sua apparizione ripropone questa estetica, oscillando tra una sartorialità impeccabile e tocchi femminili. È uno stile inconfondibile che riflette la sua identità, quella di una persona che rifiuta le categorie binarie della moda e della società.

Sui social media, tuttavia, questa posizione non è universalmente accettata. Sotto le foto pubblicate dai media internazionali, numerosi commenti ripetono lo stesso ritornello: "Sembra un uomo", "Perché è vestita così?" , "Mi dà fastidio". Queste reazioni rivelano meno sull'abbigliamento in sé e più sulla persistente rigidità dei codici di abbigliamento basati sul genere.

Un premio storico

Probabilmente è il contesto della serata a rendere queste critiche ancora più inappropriate, perché Emma Corrin è stata la prima persona non binaria a ricevere il premio Power of Women, un riconoscimento assegnato a individui che hanno utilizzato la propria visibilità per superare i confini culturali e sociali.

“Sono doppiamente onorata di essere la prima persona non binaria a ricevere questo premio”, ha sottolineato Emma Corrin durante il suo discorso. Prima di aggiungere, in un francese un po’ stentato ma eloquente: “È fondamentale, ora più che mai, che le persone possano unirsi e sostenersi a vicenda, indipendentemente da come si identificano. Da queste reti di supporto possono nascere grandi cambiamenti”.

Con questo completo Miu Miu, Emma Corrin offre molto più di una semplice apparizione di successo nel mondo della moda. È una risposta a tutti coloro che credono ancora che esista un solo modo di vestirsi in base al proprio genere. E ci ricorda, con discrezione, ciò che una grande cerimonia di premiazione non dovrebbe mai dimenticare: la libertà di essere se stessi è, in sostanza, l'abito più bello.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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