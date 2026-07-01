La cantante Bebe Rexha ci ricorda che la fiducia in se stessi non ha dimensioni

Bebe Rexha, l'artista dietro successi travolgenti come "I'm Good (Blue)" e "Meant to Be", è la talentuosa autrice di numerosi inni pop. Usa la sua voce per incantare le nostre orecchie e far vibrare le nostre cuffie, ma anche per predicare la fiducia in se stessi e diffondere messaggi di amore per sé. Artista di talento, è anche la migliore ambasciatrice della fiducia in se stessi.

Un'artista che si rifiuta di lasciare che siano gli altri a definire il suo corpo.

Con la sua voce immediatamente riconoscibile, le melodie orecchiabili, i ritmi contagiosi e i ritornelli irresistibili, Bebe Rexha conquista le nostre orecchie. La cantante di origini albanesi , che ha recentemente pubblicato l'album "Dirty Blonde", di cui è particolarmente orgogliosa, è quasi certamente già finita tra le vostre preferenze o nella vostra playlist. Anche il suo brano "New Religion" è presente in numerose playlist del momento.

L'artista dallo sguardo intenso, che rimane fedele al suo stile Y2K e ha fatto della stampa leopardata un segno distintivo, possiede una forte identità vocale ed estetica. Sebbene il suo talento risieda nella voce, il pubblico si concentra spesso sul resto del suo corpo. Questo scrutinio collettivo è piuttosto comune per le donne sotto i riflettori, soprattutto quando le cantanti si discostano dalla taglia 38 standard .

Durante la sua apparizione agli American Music Awards, Bebe Rexha ha subito la stessa sorte della collega Nelly Furtado ed è stata criticata per il suo peso da parte di spettatori ancora ancorati a un ideale di bellezza. Online, gli utenti di internet hanno confrontato vecchie foto della cantante con quelle della sua apparizione all'evento musicale, dove indossava un corsetto nero e una gonna gotica. Tutti hanno iniziato a scrutare ogni centimetro che aveva preso sotto quell'iconico outfit.

E la cantante, che ha abbastanza spazio per guardarsi allo specchio per vederlo con i propri occhi, non ha scelto di ignorarlo. "So di essere ingrassata. Sono solo stanca che la gente ne parli. AVANTI IL PROSSIMO!", ha scritto Bebe Rexha in un messaggio su X (precedentemente Twitter). Lungi dall'essere uno sfogo di fastidio e stanchezza, è una mentalità. Non spetta a lei perdere qualche centimetro; spetta al mondo allargare i propri orizzonti mentali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bebe Rexha (@beberexha)

La sua lezione: non giudicare mai un corpo senza conoscerne la storia.

Dietro l'immagine c'è innanzitutto un essere vivente che a volte ha combattuto una battaglia implacabile contro i disturbi alimentari, che ha sopportato critiche insopportabili a scuola, che ha versato lacrime per le sue insicurezze e che un giorno ha desiderato poter scambiare il suo corpo con un altro. Bebe Rexha, dal canto suo, soffre di una nota patologia femminile: la PCOS. Già nel 2023, la cantante, che usa la sua voce come un megafono nelle manifestazioni, ha reso pubblica questa diagnosi nella speranza di porre fine ai giudizi sul suo aspetto fisico.

“Le fluttuazioni di peso sono inevitabili, è la vita, e non si sa mai cosa stiano passando le persone. Farmaci, malattie, ecc.”, ha aggiunto in un altro messaggio , continuando questo appello alla tolleranza. Mentre Bebe Rexha ha lasciato la sua precedente etichetta discografica per creare musica più autentica, senza cercare di conformarsi alle aspettative dell'industria, si sta anche ribellando agli standard di bellezza che essa impone insidiosamente. Perché un corpo non dovrebbe mai diventare una merce di marketing, ma rimanere un semplice dettaglio nell'arte della composizione musicale.

Un cantante con cui ci si può facilmente identificare

Nelle sue dichiarazioni pubbliche e sui social media, Bebe Rexha rifiuta le aspettative della società e dimostra costantemente il suo rispetto per se stessa. Il suo profilo TikTok è una vetrina accogliente, persino uno spazio sicuro. Mentre altre figure pubbliche controllano la propria immagine con la stessa rigidità con cui curano la dieta, l'autrice di "In the Name of Love" non ha regole, non ha filtri.

Si filma di fronte alla telecamera senza trucco, mentre si sistema e si pavoneggia, condividendo qualche confidenza. Si gode con piacere il fast food e mette a tacere chi le impone diete. Anzi, sfoggia le sue curve alle feste in piscina, quasi a sfidare i critici. È un mix di contenuti autentici, lontani dai cliché preconfezionati e dai video meticolosamente orchestrati. È una ventata di energia positiva nei nostri feed saturi di immagini perfette e che inducono sensi di colpa. Bebe Rexha lo dimostra: prima di tutto è umana e non cerca di diventare un prodotto delle pressioni sociali.

E quando i media le chiedono "il segreto di tanta sicurezza", lei dà una risposta degna della diva che è: "La mia sicurezza deriva dal fatto che sono stanca di chiedere il permesso".