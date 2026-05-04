Hailey Bieber ha optato per un outfit vintage arancione minimalista.

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

La modella e imprenditrice americana Hailey Bieber possiede un "talento sottile" per lanciare tendenze senza dare a vedere. Il 1° maggio 2026, le è bastato condividere alcuni selfie su Instagram, indossando un completo vintage arancione con un gilet rosso, per generare un vero e proprio scalpore tra i suoi follower.

Un completo arancione a due pezzi con scollo all'americana e pantaloncini corti

Hailey Bieber ha intitolato la sua carrellata di selfie allo specchio del 1° maggio 2026 "Mele e arance", un chiaro riferimento al contrasto tra il suo bikini arancione e il gilet rosso. Indossava un bikini arancione con scollo all'americana e pantaloncini corti, un taglio retrò che ricordava i costumi da bagno degli anni '70, un mix di minimalismo e nostalgia. Sopra, ha indossato un gilet rosso corto, abbottonato sul davanti e lasciato aperto per mostrare il completo arancione sottostante.

È proprio questa combinazione arancione-rossa ad aver catturato l'attenzione: due tonalità calde e intense, accostate qui con disarmante naturalezza. Una scelta che dimostra come Hailey Bieber continui a esplorare abbinamenti di colore laddove molti altri si fermano.

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Un look beauty minimalista per non appesantire nulla

Per completare il look, Hailey Bieber ha portato i suoi capelli castani sciolti con riga centrale e scalature naturali, mentre il trucco consisteva in eyeliner color tortora, tocchi di fard rosa e labbra rosate. Niente che potesse competere con l'outfit: un modo per lasciare che il colore fosse il protagonista.

Un'estetica vintage destinata a durare.

Questo look si inserisce perfettamente nella direzione stilistica che Hailey Bieber sta esplorando da diverse stagioni: capi d'ispirazione retrò, colori caldi e saturi e un minimalismo che non esclude l'audacia. Che si tratti della sua apparizione al Coachella 2026 con micro shorts da running e stivali, o di questo abbinamento arancione e rosso, sta costruendo un'estetica rilassata, precisa e mai convenzionale.

Un bikini arancione, un gilet rosso e una didascalia di due parole: a Hailey Bieber non è servito altro per creare un momento di stile. L'abbinamento di colori "mele e arance" è già uno di quelli che i suoi follower si affretteranno a provare quest'estate.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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