Classificata come "plus size", posa con sicurezza e ridefinisce gli standard di bellezza.

Clelia Campardon
La modella americana Hunter McGrady torna trionfale per l'edizione 2025 di Sports Illustrated Swimsuit, fotografata in Svizzera da Derek Kettela. Madre di due figli e pioniera della body positivity, posa in un costume da bagno foderato di pelliccia, celebrando le sue curve con una sicurezza che sfida i canoni tradizionali.

Un viaggio pionieristico nella moda inclusiva

Pioniera dal 2017 come una delle modelle più formose ad apparire su Sports Illustrated Swimsuit, Hunter McGrady ha onorato innumerevoli copertine e servizi fotografici: Anguilla, Costa Rica, Belize, Messico. Nel 2024, si è unita alla categoria "Legends" per il 60° anniversario della rivista, insieme ad altre 26 icone. Fondatrice nel 2021 del marchio All Worthy (taglie dalla XXS alla 5X), si batte per una moda accessibile a tutte le corporature, rifiutando di partecipare a Fashion Week non inclusive dal 2019.

Un servizio fotografico alpino stimolante

Per il 2025, Hunter McGrady illumina le vette svizzere in un tailleur con bordi in pelliccia, posando con sicurezza su sfondi innevati che ne esaltano la figura. Questa scelta sartoriale mette in risalto le curve, trasmettendo un messaggio chiaro: la bellezza trascende le dimensioni e l'età. "La bellezza non è un numero, una taglia, un'età o un'etnia: siamo tutti noi", dichiara, sperando di ispirare i lettori a vedersi rappresentati.

Ambasciatore per la salute mentale e molto altro.

Co-conduttrice del podcast "Model Citizen" insieme alla sorella Michaela, Hunter McGrady collabora con marchi come Olay, Lane Bryant e Nordstrom, abbattendo al contempo lo stigma che circonda depressione e ansia. Proveniente da una famiglia di artisti, ha trasformato i suoi fianchi "troppo larghi" da adolescente in un punto di forza. Il suo mantra: dare priorità all'autostima rispetto all'apparenza, ricordando a tutti che "tutti meritiamo amore".

Rappresentata da One Management e Wilhelmina, Hunter McGrady ha aperto nuove strade: è la prima modella plus-size a comparire sulla copertina di The Knot (2019) e Health Magazine (2022). Il suo impegno incoraggia i marchi a diversificarsi, dimostrando che l'inclusività aumenta le vendite e rafforza la collettività. Attraverso SI Swimsuit, proclama: "Quando vedi te stessa, puoi essere te stessa".

In breve, Hunter McGrady incarna molto più di una modella: è il simbolo di una rivoluzione silenziosa ma potente nel settore della moda. Attraverso la sua sicurezza, visibilità e impegno, dimostra che la bellezza non si limita a rigidi standard.

