Search here...

Ciò che i medici gli hanno rimosso dal naso dopo 35 anni ha scioccato tutti.

Benessere
Anaëlle G.
stefamerpik/Freepik

Candela Reybaud, nutrizionista e influencer argentina di 35 anni con 105.000 follower su Instagram, ha condiviso una sorprendente scoperta medica a fine novembre 2025, che spiegava le sue difficoltà respiratorie croniche sin dalla nascita. Una scansione eseguita dopo una sinusite ricorrente ha rivelato un corpo estraneo incastrato nel setto nasale destro, che è stato rimosso endoscopicamente dopo 35 anni di ostruzione silenziosa.

Problemi respiratori banalizzati fin dall'infanzia

Fin dalla sua nascita nel 1990, Candela respirava principalmente con la bocca, con l'aria che passava a malapena attraverso la narice destra quando inspirava, il che le rendeva difficili lo sport, il sonno e le attività quotidiane. Abituata a questo disagio, non aveva mai consultato un otorinolaringoiatra, considerandolo una "normalità personale" nonostante il suo impatto sulla sua qualità di vita. Un'infezione sinusale nel 2024, inizialmente trattata senza una TAC a causa della mancanza di accesso locale, ha visto i suoi sintomi – dolore alla guancia destra e aumento dell'ostruzione – ripresentarsi più gravi, spingendola infine a sottoporsi a una visita approfondita.

L'improbabile scoperta durante la scansione

Le immagini hanno rivelato un piccolo corpo estraneo, di pochi millimetri, incastrato nel setto nasale, che dopo decenni formava un rinolite. Il medico lo ha rimosso tramite endoscopio in quasi due ore: un pezzo di nastro adesivo piegato e arrotolato, calcificato dal tempo. "All'inizio non capivamo cosa fosse", racconta Candela, prima che l'oggetto inaspettato che le aveva bloccato il flusso d'aria per così tanto tempo fosse chiaramente identificato.

La probabile origine legata alla nascita

La madre ricorda un episodio di difficoltà respiratoria nel reparto neonatale, dove era stato inserito un sondino nasale per la ventilazione: il nastro adesivo utilizzato per fissare l'apparecchiatura potrebbe essersi staccato ed essere rimasto attaccato durante la rimozione. "È l'unica spiegazione logica che abbiamo trovato", spiega la madre, sottolineando l'improbabilità, ma anche la coerenza di questa ipotesi, data l'assenza di altre cause evidenti.

Una boccata d'aria fresca e un messaggio di consapevolezza

Dopo l'estrazione, Candela respira "meglio ogni giorno", scoprendo a 35 anni la sensazione di narici libere, con un immediato miglioramento della sua vita quotidiana. Il suo video su Instagram è diventato virale, incoraggiando le persone a non sottovalutare i sintomi cronici: "Se la mia esperienza aiuta qualcuno a cercare assistenza medica in tempo, ne sarà valsa la pena". Questo caso estremamente raro sottolinea l'importanza di sottoporsi a controlli quando si affronta un disagio persistente, anche abituale.

La storia unica di Candela Reybaud illustra come il corpo possa adattarsi silenziosamente ad anomalie insospettate, a volte per tutta la vita. Il suo viaggio "sconcertante" ci ricorda che i sintomi persistenti non dovrebbero mai essere ignorati, anche quando sembrano far parte della nostra "normalità". Condividendo la sua esperienza, contribuisce a rompere la banalizzazione di alcuni disturbi e incoraggia tutti ad ascoltare i segnali del proprio corpo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Appassionata di social media, ho sempre trascorso il mio tempo navigando su siti web di moda, salute e bellezza per donne. Abbiamo tutte bisogno di sentirci belle, indipendentemente dalla nostra taglia, ed è questo che adoro di The Body Optimist.
Article précédent
Ecco perché una serata raclette solleva sempre il morale

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ecco perché una serata raclette solleva sempre il morale

Da quando è arrivato il freddo e le temperature sono scese, il formaggio scorre a fiumi sulle patate....

Sei una di quelle donne che si siedono "a rana"? Non sei la sola.

Se sei abituata a sederti in una posizione "a rana", sappi che condividi questo riflesso con molte donne...

Questo sintomo cardiaco si manifesta durante le festività natalizie.

Il periodo natalizio è ricco di magia, ritrovi e momenti intimi. Ma dietro le luci scintillanti e i...

Intorno ai 50 anni, l'aumento di peso non è necessariamente dovuto alla menopausa.

Raggiungere i cinquant'anni comporta spesso cambiamenti fisici per le donne. Uno dei più visibili, e a volte temuto,...

Perdita di peso bloccata: il segnale silenzioso che il tuo corpo ti invia senza che tu lo sappia

L'idea di perdere peso è diventata onnipresente, al punto che molti finiscono per credere di doverlo fare assolutamente....

Quando siamo seduti battiamo il piede, ma da dove nasce questo riflesso?

Molte persone istintivamente battono i piedi quando sono sedute. Questo gesto automatico, spesso inconscio, suscita curiosità. Perché lo...

© 2025 The Body Optimist