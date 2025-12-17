Search here...

A 51 anni, questi 10 semplici passaggi le hanno permesso di dire addio alle gambe pesanti.

Benessere
Léa Michel
@celineroyoff/Instagram

Sentirsi bene nel proprio corpo non ha nulla a che vedere con un appuntamento su una torta di compleanno. A 51 anni, Céline Roy condivide una visione gioiosa del benessere, in cui la leggerezza si costruisce attraverso piccoli gesti quotidiani. Attraverso la sua esperienza personale, racconta come 10 semplici abitudini abbiano trasformato le sue sensazioni fisiche, in particolare ponendo fine alla sensazione di gambe pesanti.

Coltivare la leggerezza nella vita di tutti i giorni

Per Céline Roy, tutto inizia con una connessione più consapevole con il proprio corpo. Niente miracoli o promesse irrealistiche, ma una routine costante. Uno dei suoi primi istinti è quello di sollevare le gambe a fine giornata. Bastano pochi minuti, dice, per ottenere un'immediata sensazione di decompressione e favorire una migliore circolazione. Questo momento diventa quasi un rituale, una meritata pausa dopo una giornata attiva.

Un altro rituale che apprezza particolarmente è il getto d'acqua fredda sulle gambe. Sempre dal basso verso l'alto, dalle caviglie alle cosce, questa doccia agisce come una scossa rivitalizzante. Céline apprezza questa sensazione di freschezza che risveglia il corpo e dona una vera sferzata di energia.

Guarda questo post su Instagram

Un post condiviso da Céline Roy (@celineroyoff)

Toccare, idratare, stimolare

Anche il massaggio gioca un ruolo centrale nella sua routine. Drenaggio linfatico, massaggio dei tessuti profondi o automassaggio mirato: Céline esplora diverse tecniche per stimolare i tessuti e ripristinare la circolazione. Si dedica anche ai piedi, massaggiandone la pianta, convinta che tutto inizi da lì.

Allo stesso modo, pratica la spazzolatura a secco. Questa azione tonificante, eseguita prima della doccia, non solo esfolia la pelle, ma stimola anche il sistema linfatico. Céline sottolinea anche un riflesso fondamentale, spesso sottovalutato: l'idratazione. Bere acqua a sufficienza è parte integrante del suo benessere. Per lei, gambe che si sentono bene sono anche gambe adeguatamente idratate, sia internamente che esternamente.

Muoversi con delicatezza e intelligenza

In termini di movimento, Céline integra regolarmente esercizi di stretching, in particolare della parte posteriore delle gambe, per mantenere la flessibilità muscolare ed evitare tensioni inutili. Questi momenti di stretching diventano momenti di riconnessione, in cui si respira e ci si rilassa.

Anche il rafforzamento muscolare fa parte della sua routine, ma sempre in modo delicato. Presta particolare attenzione agli esercizi eccentrici, cioè a quelli in cui il muscolo si allunga, e preferisce allenarsi a piedi nudi o con i calzini piuttosto che con le scarpe da ginnastica. Ispirata dal Pilates e dalla danza, ricerca movimenti fluidi e controllati.

Un messaggio senza pressione

Con questi consigli, Céline Roy non cerca di imporre un modello o di dettare come comportarsi. Condivide con trasparenza ciò che funziona per lei. Si tratta di consigli personali, basati sulla sua esperienza e sulle sue sensazioni, e non sono in alcun modo obbligatori, che tu abbia 30, 50 o più anni.

In breve, il suo messaggio è chiaro: ogni corpo è unico, ogni percorso è diverso. La chiave è ascoltare le proprie esigenze, rispettare i propri ritmi e scegliere ciò che ci fa stare bene. La leggerezza, secondo Céline Roy, non è uno standard a cui aspirare, ma una sensazione da accogliere, senza pressione e con grande delicatezza.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Dopo pranzo, il riposino ideale è più breve di quanto si possa pensare.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dopo pranzo, il riposino ideale è più breve di quanto si possa pensare.

Chi non ha mai sognato di sprofondare in un sonno ristoratore e tranquillo poche ore dopo pranzo? E...

Paura di ospitare? Ecco come superarla durante le feste.

L'inverno si avvicina, le luci di Natale si accendono e, con esse, potrebbe comparire un piccolo nodo allo...

FOFO, la nuova sindrome moderna: ecco come scoprire se ne soffri

La FOFO, ovvero "paura di scoprire", è una sindrome moderna che porta le persone a evitare visite mediche...

Stanco "senza motivo"? Cosa potrebbe voler dirti la tua mente?

Ti senti esausto, anche dopo una buona notte di sonno, e non ne capisci il motivo? Questa stanchezza...

Questi sono i segnali che indicano che il tuo lavoro ti sta esaurendo

Ami quello che fai, ma qualcosa non va. Ti senti meno motivato, più stanco e a volte persino...

"Il peggior nemico della mezza età non è l'età": si racconta questa madre di due figli

Entrare nei quarant'anni è un po' come aprire un nuovo capitolo senza sapere esattamente cosa aspettarsi: emozionante, a...

© 2025 The Body Optimist