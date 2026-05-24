Pensare costantemente al cibo: come calmare la mente

A volte il cibo ci ossessiona, al punto da distrarci dai nostri impegni. Abbiamo appena finito di mangiare che già pensiamo al prossimo pasto. Immaginiamo di addentare un hamburger o di affondare il cucchiaio in un delizioso tiramisù fatto in casa, anche se la situazione è tutt'altro che invitante. Pensare al cibo non è solo un passatempo per "buongustai" o una caratteristica comune degli epicurei; a volte è un'ossessione malsana.

L'insidioso fenomeno del "rumore del cibo"

Abbiamo appena posato le forchette e pulito i piatti con la lingua che già pensiamo alla cena. Siamo quasi impazienti di divorare quelle lasagne che si sciolgono in bocca, e ci viene l'acquolina in bocca solo a pensare al gelato alle noci pecan in frigo. La nostra voce interiore non ci sussurra orrori; ci riempie la testa di immagini appetitose e ci parla il linguaggio del buon cibo.

Lungi dal ricordarci la nostra lista di cose da fare, ci presenta un menu allettante: patatine fritte appena sfornate, un muffin al cioccolato, un piatto confortante e nostalgico che ricorda la cucina della nonna. Non c'è bisogno di annusare i profumi di una pasticceria o di entrare in un girarrosto per pensare al cibo. I nostri stomaci sono pieni, ma le nostre menti traboccano di ispirazione culinaria.

Se sopra il nostro cranio si formasse una bolla, conterrebbe sicuramente una fetta di flan, degli spaghetti alla bolognese, una fetta di brioche ricoperta di cioccolato e un frappè alla vaniglia. Il cibo ci abita e ci ossessiona. Quando pianifichiamo mentalmente i nostri pasti futuri, quando abbiamo voglie ricorrenti di snack e quando ci agitiamo davanti a una vetrina profumata senza avere fame, non si tratta solo di "gola".

Questo è il segno di un "rumore alimentare" travolgente che soffoca ogni altro suono. In un articolo del 2023 pubblicato sulla rivista Nutrients, i ricercatori hanno definito questo fenomeno, ancora poco documentato, come " ruminazione e una preoccupazione ossessiva per il cibo" .

Segnali che indicano che non si tratta solo di fame

Pensare costantemente al cibo non significa semplicemente anticipare la spesa serale o cedere al richiamo di un biscotto sul bancone di una pasticceria. Si tratta di una ruminazione incessante sul prossimo alimento che toccherà le nostre labbra, e questo pensiero, fugace per alcuni, è più persistente per altri. Il cibo smette quindi di soddisfare un bisogno vitale; diventa un veleno mentale. "Le persone esposte a un'eccessiva 'ossessione per il cibo' possono trascorrere dall'80 al 90% della giornata a pensare al cibo", spiega Susan Albers, psicologa clinica del National Geographic .

Le persone ossessionate da questi pensieri legati al cibo generalmente condividono la tendenza a limitare l'assunzione di cibo, a seguire diete drastiche e ad essere in sovrappeso o obese . Tuttavia, le generalizzazioni non sono appropriate; alcune persone possono percepire questi "pensieri ossessivi legati al cibo" con minore intensità, mentre altre li avvertono con la massima intensità.

In definitiva, di fronte alla "mancanza" o alla privazione, il cervello compensa e sopprime il segnale della fame. Pensiamo quindi al cibo anche quando stiamo digerendo o siamo già sazi. Il cibo, indipendentemente dalla sua forma, dimensione o quantità, si insinua nel nostro spazio mentale e ci tiene in ostaggio, persino durante il lavoro, le conversazioni con gli amici e gli incontri informali.

Tecniche per smettere di essere vittima di questi pensieri

Buone notizie: questi pensieri, che ci tormentano, non sono inevitabili. L'obiettivo non è "farli sparire", ma renderli molto meno invadenti nella nostra vita quotidiana.

Rivediamo i principi fondamentali (sonno, stress, stile di vita). Quando siamo stanchi o stressati, i pensieri sul cibo occupano più spazio. Come ci ricorda lo psicologo Goldman: "È più difficile combattere questi pensieri intrusivi quando siamo stanchi o stressati".

Mangia a intervalli regolari. Distanziare troppo i pasti può amplificare le ossessioni. Se dopo 5 ore senza mangiare senti un bisogno impellente di mangiare, prova con 3 o 4 ore e regolati di conseguenza.

Identifica i fattori scatenanti. Tieni un piccolo diario: quando inizia? Noia? Stress? Restrizioni? Una volta identificati, potrai intervenire più rapidamente.

Abbandona la mentalità della privazione. Più ti privi di certi cibi, più questi crescono nella tua mente. Al contrario, permetterti di mangiare senza sensi di colpa può placare le voglie ossessive.

Mangia più lentamente e con consapevolezza. Metti via il telefono, rallenta e osserva il sapore, la consistenza e la sensazione di sazietà. Questo "ricalibra" il cervello e riduce le voglie automatiche.

Muoviti e distrai la mente. Sport, camminate, musica, lettura... qualsiasi cosa che impegni la mente aiuta a distogliere l'attenzione dai pensieri sul cibo. Agisce come una distrazione.

Evitate l'autocritica. Questi pensieri sono comuni. Più vi criticate, più spazio occupano. Goldman sottolinea l'importanza dell'autocompassione.

Il cervello non funziona come il pulsante "non disturbare" di un telefono. Ha bisogno di essere allenato per reimparare ad assaporare ogni boccone e smettere di cedere alla tentazione.