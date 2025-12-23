Search here...

Il lavoro da remoto potrebbe avere un impatto negativo sulla carriera delle donne

Léa Michel
Cinque anni dopo la pandemia di Covid-19, il lavoro da remoto si è diffuso in molte aziende. Apprezzato per la sua flessibilità, è apprezzato sia dai dipendenti che dai datori di lavoro. Tuttavia, un nuovo rapporto di McKinsey e Lean In evidenzia un aspetto negativo inaspettato: il lavoro da remoto sembra ostacolare la carriera delle donne più di quella degli uomini.

Minor riconoscimento e promozioni in calo

Entro il 2025, il 22% dei dipendenti americani lavorerà principalmente da remoto, ma questa flessibilità sembra aggravare alcune disuguaglianze preesistenti. Le donne che lavorano da remoto sono meno visibili ai loro superiori e più vulnerabili a pregiudizi inconsci che collegano la presenza fisica all'impegno professionale.

I dati parlano da soli: negli ultimi due anni, le donne che lavorano da remoto hanno ricevuto meno promozioni rispetto a quelle in ufficio, una tendenza che non riguarda gli uomini allo stesso modo. Il rapporto evidenzia anche un declino nelle politiche di parità: quasi il 20% delle aziende afferma di non attribuire più particolare importanza alla promozione delle donne, e quasi il 30% alle donne di colore.

Alcune organizzazioni hanno persino ridotto i programmi di mentoring e promozione interna dedicati alle carriere femminili. Come riassume il rapporto: "Lo stigma della flessibilità frena le donne: quando adottano modalità di lavoro da remoto, i colleghi spesso danno per scontato che siano meno motivate".

La persistenza del carico mentale

A questo si aggiunge il problema del carico di lavoro domestico, più gravoso per le donne. Secondo l' INED , il 37% delle donne che lavorano da remoto dedica almeno due ore al giorno alle faccende domestiche, rispetto al 21% degli uomini. Le interruzioni familiari e la mancanza di uno spazio di lavoro dedicato riducono la loro produttività percepita e la loro disponibilità a opportunità interne.

Il lavoro da remoto, volto a promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, mette in luce una realtà complessa: senza politiche inclusive e un'equa condivisione delle responsabilità domestiche, rischia di esacerbare proprio le disuguaglianze che prometteva di correggere. Affinché le donne possano continuare a progredire, la flessibilità deve essere accompagnata da un autentico riconoscimento e da una cultura manageriale equa.

