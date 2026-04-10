Influenceuse « plus size », elle relance la tendance du deux pièces taille haute bicolore

Tendances mode
Fabienne Ba.
@thesheflo / Instagram

Le deux pièces taille haute fait son retour sur les plages et les réseaux sociaux. L’influenceuse dite plus size Sheila (@thesheflo) attire l’attention avec un modèle bicolore noir et blanc qui s’inscrit dans la tendance actuelle du swimwear rétro.

Un modèle rétro revisité dans une version contemporaine

Sur ses réseaux sociaux, Sheila (@thesheflo) a partagé plusieurs photos dans un deux pièces taille haute noir et blanc, une silhouette inspirée des codes des années 1950 et 1960. Cette coupe, caractérisée par un bas couvrant associé à un haut structuré, est régulièrement associée à l’esthétique pin-up et aux icônes vintage.

Le contraste noir et blanc renforce l’aspect graphique de la pièce, tout en mettant en valeur une ligne élégante et intemporelle. Ce type de design est souvent présenté comme une alternative aux modèles minimalistes très échancrés qui ont dominé les tendances ces dernières années.

Le retour du taille haute dans les tendances estivales

Depuis plusieurs saisons, le deux pièces taille haute connaît un regain d’intérêt dans les collections de nombreuses marques. Ce modèle est apprécié pour son inspiration rétro mais aussi pour sa capacité à s’adapter à différentes morphologies.

Selon plusieurs médias spécialisés mode, le retour de silhouettes inspirées du vintage s’inscrit dans une tendance plus large qui valorise des coupes structurées et intemporelles. Le noir et blanc, souvent considéré comme un duo classique, figure régulièrement parmi les combinaisons de couleurs les plus populaires dans le swimwear. Le succès de ce type de pièce s’explique également par son positionnement à la croisée de la mode et du confort, un critère de plus en plus mis en avant par les consommatrices.

Une influenceuse engagée pour une représentation plus inclusive

Sheila (@thesheflo) fait partie des créatrices de contenu qui participent à une meilleure visibilité des corps divers dans l’univers de la mode. La présence de profils variés dans les campagnes et sur les réseaux sociaux contribue à élargir les représentations traditionnelles de la beauté.

Plusieurs observateurs du secteur soulignent que « cette évolution s’accompagne d’une demande croissante pour des vêtements adaptés à différentes morphologies ». Dans ce contexte, la popularité d’un deux pièces taille haute bicolore porté par une influenceuse suivie illustre l’intérêt pour des pièces à la fois esthétiques et accessibles à différents publics.

Le noir et blanc, un classique durable

Le choix d’un deux pièces taille haute noir et blanc s’inscrit dans une tradition stylistique ancienne. Cette combinaison est régulièrement associée à une esthétique élégante et minimaliste, car le contraste bicolore permet de structurer visuellement la silhouette, ce qui explique sa présence récurrente dans les collections estivales. Plusieurs marques proposent aujourd’hui des variations de ce modèle, confirmant l’intérêt durable pour les pièces inspirées du vestiaire rétro.

En définitive, le succès du deux pièces taille haute illustre une tendance plus large : la réinterprétation de pièces iconiques à travers une approche contemporaine. En combinant influence digitale et références rétro, des créatrices de contenu comme Sheila (@thesheflo) contribuent à remettre en lumière des silhouettes historiques adaptées aux attentes actuelles. Cette dynamique montre que la mode balnéaire continue d’évoluer en intégrant différentes influences, entre héritage stylistique et innovation.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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