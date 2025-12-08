Search here...

Dit iconische kapsel, populair in de jaren negentig, maakt nu een onverwachte comeback

Kapsalon
Léa Michel
De pixie cut, dit opvallende korte kapsel dat in de jaren 90 populair werd gemaakt door iconen als Kate Moss, Winona Ryder en Liv Tyler, maakt in 2025 een sterke comeback. Als symbool van rebellie en moderne elegantie verovert het de catwalks, sociale media en kapsalons, gedragen door een nostalgische grunge-golf.

Oorsprong en hoogtepunt in de jaren negentig

De pixie-coupe, ontstaan ​​in de jaren 50 met Audrey Hepburn in Roman Holiday, bereikte zijn hoogtepunt in de jaren 90. Twiggy, Naomi Campbell en de it-girls van die tijd maakten er een must-have van, een mix van androgynie en vrouwelijkheid. Deze korte coupe, langer van boven en gelaagd aan de zijkanten, belichaamt de vrije en edgy geest van het decennium.

Waarom deze onverwachte comeback?

Tegen 2025 voorspelde Pinterest een toename in zoekopdrachten naar trends uit de jaren 90, aangewakkerd door de grunge en rommelige esthetiek die de 'clean girl'-look van de troon stootte. Variaties zoals de jeugdige of asymmetrische pixie-coupe waren populair vanwege hun praktische en jeugdige effect, ideaal om het gezicht te omlijsten en gelaatstrekken te accentueren.

De sterren die het vandaag dragen

Emma Stone zorgde voor een sensatie met een nostalgisch pixiekapsel geïnspireerd op Winona Ryder, terwijl Halle Berry en Scarlett Johansson de tijdloze veelzijdigheid ervan bewezen. Rock, glamoureus of gestructureerd, het past bij alle stijlen, van de Hermès-catwalk tot de rode loper.

De pixie-coupe uit de jaren 90 is niet zomaar een revival: het is een zelfverzekerde, praktische en stijlvolle statement die verjongt en bevrijdt. Klaar om de sprong te wagen en deze triomfantelijke comeback te maken?

Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Voor mij ligt schoonheid in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Dit is de perfecte highlight-tint om je grijze haar te accentueren

