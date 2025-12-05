Deze fout in de douche kan schadelijk zijn voor je huid

Een warme douche nemen lijkt misschien prettig, maar het is ook een gewoonte die schadelijk kan zijn voor de gezondheid van je huid. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat langdurige blootstelling aan water, met name heet water, de barrièrefunctie van de huid aantast, wat kan leiden tot uitdroging, irritatie en andere huidproblemen.

De effecten van heet water op de huid

Wanneer je doucht met zeer heet water, verwijdert de warmte de natuurlijke hydrolipidenlaag van de huid, namelijk het talg dat de opperhuid beschermt en hydrateert. Hierdoor wordt de huid droger, minder elastisch en kwetsbaarder voor externe invloeden. De warmte verwijdt ook de bloedvaten, wat kan leiden tot roodheid en ontstekingen, die soms aanhouden bij herhaaldelijk douchen met een hoge temperatuur.

Bovendien verstoort heet water de pH-waarde van de huid, waardoor deze minder zuur wordt. Dit verzwakt het natuurlijke vermogen van de huid om bacteriën en andere ziekteverwekkers te bestrijden. Deze irritatie kan vervolgens leiden tot roodheid, jeuk en verergering van bepaalde aandoeningen zoals psoriasis of eczeem.

Wetenschappelijke studies over de impact van watertemperatuur

Een onderzoek onder 50 vrijwilligers toonde aan dat blootstelling aan heet water het transepidermale waterverlies (TEWL), een belangrijke indicator voor de gezondheid van de huidbarrière, aanzienlijk verhoogt, evenals de pH-waarde en irritatie van de huid. Koud water daarentegen veroorzaakt ook veranderingen, maar in mindere mate. Deze resultaten benadrukken het belang van het gebruik van lauw of koud water om schade te beperken, vooral tijdens frequent wassen, zoals sinds de pandemie wordt aanbevolen voor handhygiëne.

Tips om je huid te beschermen onder de douche

Om je huid te beschermen, beperk je de watertemperatuur tot ongeveer 37-39 °C en vermijd je te lange douches. Gebruik milde, parfumvrije producten en vergeet niet je huid direct na het douchen te hydrateren om de lipidenbarrière te herstellen.

Met deze eenvoudige maatregelen kunt u uitdroging, een kwetsbare huid en ontstekingen voorkomen. Bovendien behoudt u een zachte en gezonde huid, zelfs met een betere hygiëne.

Kortom, kies voor lauw water in plaats van heet water tijdens het douchen om uw huid beter te beschermen en het ongemak dat gepaard gaat met droogheid en irritatie te voorkomen.