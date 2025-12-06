Zeg vaarwel tegen de gebruinde teint, deze nieuwe make-uptrend zorgt voor ophef

De nieuwe "Cold Girl"-make-upgolf grijpt om zich heen op sociale media en vervangt warme teints door koele, rozige en ijzige tinten die een "net-uit-de-kou"-effect oproepen. Deze winterse esthetiek, gepopulariseerd door het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber, de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter en de Amerikaanse actrice en inmiddels hertogin van Sussex Meghan Markle, is gebaseerd op rozige wangen, blauwe lippen en oogschaduw met blauwachtige ondertonen voor een natuurlijke en chique gloed.

Begrijp de ondertonen om de look aan te nemen

Om de "Cold Girl"-look te creëren, moet je eerst je ondertoon bepalen: blauw/paarse aderen duiden op een koele teint, groen op een warme. Koele tinten (ijzig roze, mauve, bessen) flatteren van nature een lichte huid, terwijl warme teints beter passen bij koelere tinten zoals framboos in plaats van koraal.

Lichte teint: zachte mauvetinten en poederroze tinten voor subtiele diepte.

Zogenaamde medium teint: diepe bessen- en pruimtinten voor een opvallend contrast.

Donkere teint: rijke bordeaux- en wijntinten voor een luxueuze, juweelachtige finish.

Natuurlijk zijn er geen vaste regels: iedereen is vrij om de make-up te kiezen die hij of zij mooi vindt. Deze richtlijnen zijn slechts suggesties; door tinten te kiezen die je natuurlijke ondertoon complementeren, kun je een perfect harmonieuze match met je huid creëren.

Applicatietechniek voor een natuurlijk effect

Breng een koele blush hoog aan op de jukbeenderen en neus om een ​​winterse blos te creëren en dep vervolgens een bessentint op het midden van de lippen, blendend voor een "bitten" effect. Houd de basiskleur trouw aan je huidskleur of iets lichter. Vermijd een volledig matte finish, zodat de natuurlijke textuur van je huid zichtbaar blijft.

De essentiële kit van "Cold Girl"

Maak je kit compleet met een mauve/bessen blush, een frambozen/bordeauxrode lip stain, koele grijspaarse of taupe oogschaduw en een roze/zilveren highlighter. Voeg witte glitter toe voor de ogen en witte eyeliner voor een mat, hertenoogeffect, perfect voor de feestdagen.

Kortom, deze trend transformeert de "Ik heb het koud" -look in een chique beautyproduct, ideaal voor winter 2025 met zijn getoast blush en koele smokey eyes. Universeel flatterend, geschikt voor alle huidtinten en zorgt moeiteloos voor een stralende teint.