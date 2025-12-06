Search here...

Zeg vaarwel tegen de gebruinde teint, deze nieuwe make-uptrend zorgt voor ophef

Make-up
Léa Michel
@happybunnygrl & @amberlyyanggg/TikTok

De nieuwe "Cold Girl"-make-upgolf grijpt om zich heen op sociale media en vervangt warme teints door koele, rozige en ijzige tinten die een "net-uit-de-kou"-effect oproepen. Deze winterse esthetiek, gepopulariseerd door het Amerikaanse model en ondernemer Hailey Bieber, de Amerikaanse zangeres Sabrina Carpenter en de Amerikaanse actrice en inmiddels hertogin van Sussex Meghan Markle, is gebaseerd op rozige wangen, blauwe lippen en oogschaduw met blauwachtige ondertonen voor een natuurlijke en chique gloed.

Begrijp de ondertonen om de look aan te nemen

Om de "Cold Girl"-look te creëren, moet je eerst je ondertoon bepalen: blauw/paarse aderen duiden op een koele teint, groen op een warme. Koele tinten (ijzig roze, mauve, bessen) flatteren van nature een lichte huid, terwijl warme teints beter passen bij koelere tinten zoals framboos in plaats van koraal.

  • Lichte teint: zachte mauvetinten en poederroze tinten voor subtiele diepte.
  • Zogenaamde medium teint: diepe bessen- en pruimtinten voor een opvallend contrast.
  • Donkere teint: rijke bordeaux- en wijntinten voor een luxueuze, juweelachtige finish.

Natuurlijk zijn er geen vaste regels: iedereen is vrij om de make-up te kiezen die hij of zij mooi vindt. Deze richtlijnen zijn slechts suggesties; door tinten te kiezen die je natuurlijke ondertoon complementeren, kun je een perfect harmonieuze match met je huid creëren.

Applicatietechniek voor een natuurlijk effect

Breng een koele blush hoog aan op de jukbeenderen en neus om een ​​winterse blos te creëren en dep vervolgens een bessentint op het midden van de lippen, blendend voor een "bitten" effect. Houd de basiskleur trouw aan je huidskleur of iets lichter. Vermijd een volledig matte finish, zodat de natuurlijke textuur van je huid zichtbaar blijft.

@happybunnygrl hier is de tutorial 💋 ♬ origineel geluid - Speedy sounds

De essentiële kit van "Cold Girl"

Maak je kit compleet met een mauve/bessen blush, een frambozen/bordeauxrode lip stain, koele grijspaarse of taupe oogschaduw en een roze/zilveren highlighter. Voeg witte glitter toe voor de ogen en witte eyeliner voor een mat, hertenoogeffect, perfect voor de feestdagen.

@amberlyyanggg IJsprinses make-up de hele winter ❄️🫶🏼👸🏻 @Hourglass Cosmetics @Diorbeauty @milkmakeup @YSL Beauty @Huda Beauty @Judydoll_official @colorgram.official @makeupforever #wintermakeup ♬ Luxe Ayesha Erotica remix - Dndndnd

Kortom, deze trend transformeert de "Ik heb het koud" -look in een chique beautyproduct, ideaal voor winter 2025 met zijn getoast blush en koele smokey eyes. Universeel flatterend, geschikt voor alle huidtinten en zorgt moeiteloos voor een stralende teint.

Léa Michel
Léa Michel
Met een passie voor huidverzorging, mode en film besteed ik mijn tijd aan het verkennen van de nieuwste trends en het delen van inspirerende tips om je goed in je vel te voelen. Voor mij ligt schoonheid in authenticiteit en welzijn, en dat motiveert me om praktisch advies te geven over hoe je stijl, huidverzorging en persoonlijke voldoening kunt combineren.
Article précédent
De "Red Nails Theory": empowerment of stereotype? Deze TikTok-trend zorgt voor verdeeldheid onder internetgebruikers.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

De "Red Nails Theory": empowerment of stereotype? Deze TikTok-trend zorgt voor verdeeldheid onder internetgebruikers.

Heb je binnenkort een sollicitatiegesprek om te onderhandelen over een salarisverhoging of een romantisch afspraakje? Vraag je nagelstyliste...

Manicure: de kleur die rood deze winter van de troon zal stoten

Deze winter zou de traditionele dominantie van rood in manicures weleens kunnen worden uitgedaagd door de opkomst van...

"Echte mannen dragen make-up": wanneer schoonheid een nieuwe kunst van mannelijkheid wordt

Make-up is niet langer een marginaal fenomeen dat is voorbehouden aan een select groepje influencers of specifieke kringen....

Deze manicurestijl zou de trend van 2026 kunnen domineren.

Sociale media hebben het al gezegd: 2026 belooft een metallic jaar te worden. Futuristische manicures, met hun zilveren...

"Bambi"-nagels: de leukste manicuretrend van dit moment

Deze winter betovert een nieuwe manicuretrend beautyliefhebbers met zijn unieke charme: "Bambi"-nagels. Geïnspireerd door de delicate vacht van...

Met deze snelle make-uptruc kun je je ogen in minder dan 3 minuten laten opvallen

De ogen zijn essentieel voor een stralend gezicht, maar 's ochtends, tussen koffie, e-mails en files door, hebben...

© 2025 The Body Optimist