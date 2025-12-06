De magische kracht van Ghibli-films op uw gezondheid (en de wetenschap bevestigt het)

Naast het wakker maken van ons innerlijke kind en het bijbrengen van sterke waarden, zijn de films van Studio Ghibli een tegengif dat we altijd bij de hand hebben. Een nieuwe studie bevestigt het: deze dromerige animatiefilms, die existentiële vragen oproepen en uitnodigen tot introspectie, zijn goed voor onze gezondheid. Wat als onze geliefde Totoro onze nieuwe therapeut zou worden?

Ghibli-films, een onuitputtelijke bron van geluk

Deze poëtische films van Miyazaki zijn niet te vergelijken met andere werken. Ze voeren ons mee naar een betoverende wereld, gemaakt van visuele metaforen en bevolkt door innemende personages. We verliezen ons er graag in na een zware dag. We maken onze geest leeg in het gezelschap van Prinses Mononoke, Kiki of Ponyo. Studio Ghibli-films zijn als Prousts madeleines van het kleine scherm. Ze zijn bijna een kwestie van mentale urgentie wanneer alles misgaat, en in deze onzekere tijden zijn Ghibli-films onmisbaar. Volgens een recent onderzoek zouden ze zelfs deel moeten uitmaken van de overlevingskit van de overheid.

Hoewel Studio Ghibli-films misschien geen wonderen verrichten, bieden ze wel een rustgevende afwisseling in ons hectische leven. Dit is de conclusie van een onderzoek gepubliceerd in het "Journal of Medical Internet Research". Het is geen wonder dat we in deze deprimerende tijden meer naar Ghibli-films kijken dan naar huiveringwekkende thrillers of hectische blockbusters. Hoewel artsen Ghibli-films nog niet samen met vitamine C kunnen voorschrijven, bevestigen onderzoekers onze keuze voor Netflix in ieder geval.

Hun methode? Ze verdeelden 500 studenten in vier groepen: hypergeconnecteerde gamers, fans die Studio Ghibli-films bingewatchen, multitaskers (die beide tegelijk doen) en een controlegroep… die letterlijk niets deed. Vervolgens beoordeelden de onderzoekers hun mate van kalmte, bruikbaarheid en geluk met behulp van een zeer gedetailleerde vragenlijst. Het resultaat: de betoverende films van Studio Ghibli zijn een remedie tegen somberheid en melancholie. Miyazaki's dromerige wereld "heeft mogelijk een uniek vermogen om nostalgie op te roepen en een gevoel van geluk te bevorderen bij kijkers van alle leeftijden."

De oneindige kracht van nostalgie

De films van Studio Ghibli hebben het unieke vermogen om zelfs de eenvoudigste alledaagse activiteiten te verheffen. De meest alledaagse scènes krijgen een ongelooflijk poëtische dimensie. Een familiemaaltijd wordt een overheerlijk feest, terwijl een simpele wandeling door de velden uitgroeit tot een spannend avontuur. "Door gewone momenten om te zetten in iets magisch , wekken Miyazaki's werken een universeel verlangen naar onschuld en kinderlijke verwondering op", aldus de auteurs van de studie.

Kortom: Studio Ghibli-films brengen ons weer in contact met ons innerlijke kind. Sterker nog, ze laten ons, gedurende het kijken, onze stressvolle verantwoordelijkheden vergeten. Verre van oppervlakkige of betekenisloze films te zijn zoals sommige andere tekenfilms voor jonge kinderen, verrijken Ghibli-films ons spiritueel en werpen ze licht op ons ongemak. Ze moedigen op subtiele wijze introspectie aan, en dat is waardevol in een vals individualistische wereld waarin we niet meer weten hoe we naar onszelf moeten luisteren. "Jongeren gaan met stress en verdriet om door hun nieuwsgierigheid, innerlijke rust en zingeving te vergroten", leggen de onderzoekers uit.

Deze Ghibli-films hebben de grootste impact

Ghibli-films werken als een remedie tegen winterse somberheid. Sommige films van Miyazaki wekken echter een grotere dopamine-kick op dan andere. Dat onthult deze verhelderende studie. "Kiki's Delivery Service" en "My Neighbor Totoro" zouden bovenaan onze filmlijst moeten staan. Waarom? Omdat het cultklassiekers zijn, films die je minstens één keer in je leven moet zien, maar vooral omdat ze krachtige emoties zoals angst en verdriet aankaarten om "relaties te versterken, bij te dragen aan de gemeenschap en stille vreugde te ervaren."

Nog beter: onderzoekers leggen uit dat het feelgoodeffect van Ghibli-films vertienvoudigd wordt in combinatie met een openwereldvideogame, zoals "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Kortom, de winnende anti-bluescombinatie zou zijn... je favoriete Ghibli-film + een beetje tijd doorbrengen met Zelda.

Disneyfans zouden hun over-the-top prinses wel eens in de steek kunnen laten om tijd door te brengen met de onhandige heks en het grote, harige wezen. Uiteindelijk zijn Ghibli-films als een knus dekentje of een lekkere warme chocolademelk voor onze stemming.