Stressvrije Kerst: tip van een moeder voor een versierde boom in slechts 5 minuten

Terwijl de kinderen de eerste vensters van hun adventskalender openen, halen ouders alle dozen met kerstthema van zolder. Hoewel het versieren van de boom voor velen een familietraditie is, is het voor moeders slechts een extra taak in hun toch al overvolle agenda. Gelukkig heeft een Schotse moeder een onfeilbare truc gevonden om de boom in een mum van tijd te versieren. Het bespaart je een hoop gedoe.

Een kerstboom die in een handomdraai is versierd: een droom die uitkomt!

De huizen zijn weer versierd met fonkelende ornamenten en glimmende kerstballen. Hoewel december nog maar net begonnen is, staan de kinderen al te popelen om in de kerstsfeer te komen: eten met notenkrakers, huiswerk maken bij het licht van veelkleurige slingers en "Home Alone" op repeat kijken. Alleen is het een hele klus om het huis om te toveren tot een magisch paradijsje. En ouders hebben geen elfjes tot hun beschikking om hen te helpen deze missie te volbrengen.

Hoewel het versieren van de kerstboom een onmisbaar jaarlijks ritueel is, kunnen drukke moeders het vereenvoudigen. Hoe? Dankzij een ingenieuze en praktische tip van Gillian Cowie . Deze Schotse moeder is niet van plan haar ontdekking te patenteren, maar ze is zo aardig om hem met ons te delen.

Nog maar een paar jaar geleden beklom ze een trapladder om de rode kerstballen, de glinsterende rendieren en de vliegende Kerstmannen tussen de takken te hangen. Ze besteedde twee uur van haar kostbare tijd aan het versieren van de kerstboom. Perfectionist van nature, was ze ongelooflijk nauwkeurig in deze kunst. Natuurlijk is de realiteit ver verwijderd van wat die zoete kerstfilms beloven. Moeders hebben amper tijd om hun nagels te knippen en hun tanden te poetsen, dus hoe konden ze dan in vredesnaam tijd vrijmaken om de boom te versieren? Er bestaan geen toverformules, alleen gezond verstand.

Je versierde kerstboom opbergen: de truc die werkt

Het geheime wapen van de Schotse moeder? De kerstboom één keer versieren en hem dan op zijn mooist laten staan tot het volgende jaar. Met andere woorden: in plaats van alle kerstballen één voor één te verwijderen en te worstelen met de lichtjes, bewaart ze haar boom volledig versierd. Zo is hij al sprankelend en klaar voor volgend jaar. Om te voorkomen dat de kerstballen beschadigen of de boom te veel verpest, wikkelt ze hem gewoon in plasticfolie. Vervolgens zet ze hem in een hoekje van haar garage.

En in tegenstelling tot wat je zou denken, schept haar zoon er veel plezier in om deze koning van het bos uit te pakken, een toonbeeld van pure elegantie. Het is een goede opwarmer voor kerstavond en het langverwachte uitpakken van de cadeautjes. De moeder heeft gekozen voor tijdloze decoraties en voegt elk jaar een paar nieuwe accenten toe, geheel volgens de huidige smaak en trends. Dit jaar maakt ze haar sprankelende etalage zeker compleet met handgemaakte kerstballen, geblazen glazen ornamenten of kleine beeldjes in bruintinten.

De gouden regels om ondanks alles de magie te behouden

Voor kinderen is het versieren van de kerstboom een essentiële en betekenisvolle traditie. Deze aanpak kan een beetje aanvoelen als een straf. Er zijn echter andere kerstboomrituelen te bedenken die zelfs de allerkleinsten kunnen plezieren. Op sociale media hebben ouders een fantastische oplossing gevonden: ze geven 's avonds dennenappels water en zetten de volgende ochtend, terwijl de kinderen nog slapen, de boom op. Als de kleintjes wakker worden, lichten hun ogen op bij het zien van de glinsterende boom.

Je kunt de kinderen ook het laatste stukje laten ophangen: de fonkelende ster die alle wensen vervult. En waarom organiseer je geen creatieve workshop , zodat elk gezinslid zijn steentje kan bijdragen en vertegenwoordigd kan zijn op deze hoofddecoratie? Je kunt ook sprookjesachtige verhalen verzinnen en zeggen dat de Kerstman je een beetje heeft geholpen met de installatie. Kortom, de sleutel is om op je verbeelding te vertrouwen.

Het opbergen van je versierde kerstboom bespaart tijd en is ook een geweldige manier om geld te besparen. Je bent minder geneigd om alles te kopen wat je ziet en je bent over het algemeen terughoudender in de winkel.