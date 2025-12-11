De emotie van deze Indiase ouders wanneer hun dochter de Chanel-show opent.

Voor de ouders van Bhavitha Mandava was het een droom die uitkwam om hun dochter een Chanel-show in New York te zien openen. Achter de glitter en glamour schuilt het verhaal van een bescheiden Indiaas gezin dat, tot tranen toe geroerd, de bliksemcarrière van hun dochter in de modewereld gadesloeg.

Een viraal fragment vol emotie.

In een video die viraal is gegaan, zijn de ouders van Bhavitha in India te zien terwijl ze de opening van de Chanel Métiers d'Art-show bekijken op een scherm in het metrostation Bowery in New York City. Haar moeder herhaalt, in tranen, de naam van haar dochter terwijl ze applaudisseert, terwijl haar vader toekijkt, zichtbaar overmand door trots. De video, die op Instagram werd gedeeld met het onderschrift "Mijn gekleurde ouders kijken naar mij tijdens de opening van de Chanel-show", is miljoenen keren bekeken en heeft een stortvloed aan ontroerende reacties opgeleverd van zowel beroemdheden als gewone mensen.

Van Hyderabad naar de metro van New York

Bhavitha werd geboren in Hyderabad in een middenklassegezin en studeerde aanvankelijk architectuur en ondersteunende technologie aan de Universiteit van New York, ver verwijderd van de wereld van de catwalk. Ze werd bijna bij toeval ontdekt in de metro van New York, op een moment dat ze geen idee had van de betekenis die deze ontmoeting zou hebben. Haar eerste grote optreden was exclusief voor Bottega Veneta, onder leiding van Matthieu Blazy, die een van de sleutelfiguren in haar opkomst zou worden.

De opening van Chanel: een historisch moment

Een paar seizoenen later werd Bhavitha het eerste Indiase model dat een show van Chanel Métiers d'Art opende, een moment dat werd geprezen als "historisch" voor de vertegenwoordiging van Zuid-Aziaten in de luxesector. De show, die plaatsvond in een verlaten metrostation in New York, was een verwijzing naar de plek waar ze ontdekt werd, waarmee een symbolische cirkel werd gesloten. In haar Instagram-verhaal en bijschrift bekende de jonge vrouw dat ze "de woorden niet kan vinden" om te beschrijven wat het voor haar en haar dierbaren betekent.

Een trots die de familie overstijgt.

Naast haar ouders zien veel Indiërs en leden van de diaspora haar reis als een teken van wereldwijde erkenning van hun cultuur en talenten. Reacties spreken van "plaatsvervangende trots" en "de vreugde om te zien hoe ouders van kleur ontroerd zijn door het internationale succes van hun dochter". De video van deze intieme reactie, die viraal ging, transformeert een mode-moment in een symbool van sociale mobiliteit, hoop en representatie voor een hele generatie.

De emotionele reactie van de ouders van Bhavitha Mandava illustreert perfect dat achter elke modeshow en prestigieuze titel een diepgaand menselijk verhaal schuilgaat. Hun trots, gedeeld via een scherm, overstijgt grenzen en herinnert ons eraan dat het succes van één persoon het succes van een hele gemeenschap kan betekenen.