"Ze lijkt wel een man": de outfit van Emma Corrin op de rode loper zorgt voor verdeelde meningen.

De Britse actrice Emma Corrin heeft er nooit naar gestreefd iedereen tevreden te stellen – en haar laatste publieke optreden bewees dat eens te meer. Op de rode loper in Londen zorgde Emma Corrin voor opschudding in een maatpak dat al snel een stortvloed aan reacties teweegbracht.

Een maatpak en een krachtig statement in de categorie "power dressing".

Voor de openingsceremonie van Power of Women in Londen koos Emma Corrin voor een uitgesproken architectonisch silhouet. Een perfect getailleerde, donkerbruine blazer met enkele rij knopen werd gedragen over een lichtblauwe blouse waarvan de knoopjes bij de halslijn een beetje open waren gelaten. De bijpassende broek viel precies over rode pumps met vierkante neuzen – een kleuraccent dat de hele outfit verlevendigde.

Sieraden voegen een vleugje glamour toe aan de polsen en vingers. Het haar is kort en strak naar achteren geföhnd, en de make-up is ingetogen, verzorgd door Gina Kane. De hele look werd samengesteld door celebrity-stylist Harry Lambert, die al meerdere seizoenen met Emma Corrin samenwerkt. Het is een perfect voorbeeld van hedendaagse 'power dressing': assertief, gestructureerd en resoluut modern.

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Een androgyne signatuur

Emma Corrin, die zich sinds 2021 als non-binair identificeert en de voornaamwoorden iel/they gebruikt, heeft van het pak haar stijlkenmerk gemaakt. Van de rode loper van de Oscars tot het Met Gala en festivals, elke verschijning grijpt terug op deze esthetiek, balancerend tussen onberispelijk maatwerk en vrouwelijke accenten. Het is een kenmerkende stijl die haar eigen identiteit weerspiegelt: die van iemand die de binaire categorieën van mode en maatschappij verwerpt.

Op sociale media wordt dit standpunt echter niet universeel geaccepteerd. Onder de foto's die door internationale media zijn gepubliceerd, klinken steeds dezelfde reacties: "Ze lijkt op een man", "Waarom is ze zo gekleed?" , "Het stoort me." Deze reacties zeggen minder over de outfit zelf dan over de hardnekkige starheid van gendergerelateerde kledingvoorschriften.

Een historische prijs

Het is waarschijnlijk de context van de avond die deze kritiek des te ongepaster maakt, omdat Emma Corrin die avond de eerste non-binaire persoon was die de Power of Women-prijs ontving, een prijs die wordt uitgereikt aan personen die hun zichtbaarheid hebben gebruikt om culturele en sociale grenzen te verleggen.

“Ik ben dubbel vereerd dat ik de eerste non-binaire persoon ben die deze prijs ontvangt”, benadrukte Emma Corrin tijdens haar toespraak. Ze voegde er vervolgens aan toe, in enigszins gebrekkig maar welsprekend Frans: “Het is belangrijker dan ooit dat mensen samenkomen en elkaar steunen, ongeacht hoe ze zich identificeren. Vanuit deze steunnetwerken kan zoveel verandering voortkomen.”

Met dit Miu Miu-pak levert Emma Corrin veel meer dan alleen een geslaagde mode-look. Het is een antwoord aan iedereen die nog steeds gelooft dat er maar één manier is om je te kleden, afhankelijk van je geslacht. En het herinnert ons er subtiel aan wat een grote prijsuitreiking nooit mag vergeten: de vrijheid om jezelf te zijn is in wezen de mooiste outfit.