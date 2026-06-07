De 19-jarige Kai Trump deelt zijn passie voor golf met miljoenen volgers.

Ze poseert met een golfclub in haar hand, midden in een swing, of in vlogmodus, met een koptelefoon op. Kai Trump – kleindochter van Donald Trump – heeft zich ontpopt tot een van de meest gevolgde figuren in de amateurvrouwengolf op sociale media.

Een golfcarrière die al op 2-jarige leeftijd begon.

Het begon allemaal al heel vroeg. Kai Madison Trump, de oudste kleindochter van de huidige Amerikaanse president Donald Trump en dochter van Donald Trump Jr. en Vanessa Trump, ontdekte golf op slechts tweejarige leeftijd op de vele golfbanen die door haar familie werden bezocht – Donald Trump zelf bezit namelijk verschillende golfbanen in Florida, New Jersey en Schotland.

Al snel toonde het jonge meisje uitzonderlijk talent. Hardwerkend en veeleisend voor zichzelf, deelde ze vorig jaar haar trainingsfilosofie met een Amerikaans mediakanaal: "Als ik twee uur de tijd heb, ga ik niet een paar ballen slaan en dan tijd verspillen aan mijn telefoon. Nee, ik ga de tijd die ik op de baan heb optimaal benutten." Deze discipline werpt zijn vruchten af: Kai Trump staat nu op de eerste plaats in de Golf NIL High School Girls Rankings, de officiële ranglijst van jonge Amerikaanse middelbare scholieren die golf spelen.

Meer dan 8 miljoen abonnees op alle netwerken.

Naast haar golfcarrière heeft Kai Trump zich ontpopt tot een ware content creator. Ze is actief op Instagram, TikTok, X (voorheen Twitter) en YouTube onder de gebruikersnaam @kaitrumpgolfer (of @thekaitrumpgolfer op TikTok) en heeft inmiddels meer dan 8 miljoen volgers. Haar TikTok-kanaal alleen al heeft bijna 3,7 miljoen volgers, terwijl haar YouTube-kanaal er meer dan een miljoen heeft.

Haar video's, die ze in vlogvorm plaatst, combineren trainingssessies, kijkjes achter de schermen bij toernooien, haar middelbare schooltijd en familiemomenten. Het is een zorgvuldig opgebouwd verhaal voor een generatie die is opgegroeid met sociale media en die via haar posts een kijkje krijgt in een uitgesproken onconventionele levensstijl. De afgelopen maanden filmde ze zelfs een veelbesproken 'trick shot' met professioneel golfer Bryson DeChambeau, tweevoudig winnaar van een Major.

Een waardering van NIL, een van de hoogste in de universitaire vrouwensport.

Deze digitale aanwezigheid heeft een zeer concrete consequentie. Het NIL-systeem (Name, Image, Likeness), dat in 2021 in de Verenigde Staten werd ingevoerd om jonge middelbare school- en universiteitsatleten te laten betalen voor hun imago, heeft Kai Trump een van de hoogste waarderingen in de Amerikaanse vrouwensport opgeleverd – nu geschat op ongeveer 2,25 miljoen dollar. Daardoor staat ze regelmatig bovenaan de NIL-ranglijsten voor student-atleten.

Deze uitstraling heeft haar al een belangrijke samenwerking opgeleverd met Accelerator Active Energy, een energiedrankmerk waarvoor ze zowel ambassadeur als aandeelhouder is. Onlangs lanceerde ze zelfs haar eigen kenmerkende smaak, genaamd "Blue Raz Slush". De drank, verkrijgbaar via Amazon, was binnen twee uur uitverkocht.

Management van de Universiteit van Miami

Kai Trump, die in mei 2026 haar middelbareschooldiploma behaalde, staat nu klaar voor een nieuw hoofdstuk. Ze heeft zich aangemeld bij de Universiteit van Miami, die beschikt over een van de top 100 golfprogramma's van de Verenigde Staten (NCAA Division I). Voor haar gaat deze keuze verder dan alleen sportieve ambities. "Op de universiteit kan ik mijn energiedrankje blijven gebruiken, vooral voor golf, sport en studie," legt ze uit over haar aankomende schema. Een dag uit het leven van een student-atleet, die ze zoals gebruikelijk zal vastleggen in haar vlogs.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Met zijn unieke achtergrond - hij speelt al sinds zijn kindertijd golf, heeft een enorme online aanwezigheid, zijn NIL-waarde behoort tot de hoogste in de Amerikaanse vrouwensport en hij is betrokken bij de Universiteit van Miami - lijkt Kai Trump zijn eigen weg te bewandelen.