Loop je snel, zelfs zonder reden? Psychologen zien dit als een heel specifieke karaktereigenschap.

Heb je ooit die mensen opgemerkt die zich door de straat haasten alsof er een onzichtbare aftelling is begonnen? Misschien ben jij er ook een, zonder het te beseffen. Volgens verschillende psychologen is dit vlotte tempo niet alleen een kwestie van een drukke agenda: het verraadt vaak een veel dieper temperament en emotionele gesteldheid. Snel lopen is allesbehalve onbelangrijk.

Het profiel van een doorzetter, die energie combineert met een obsessie voor het doel.

Volgens specialisten zoals psycholoog Leticia Martin Enjuto behoren snelle wandelaars vaak tot de categorie dynamische, vastberaden en actiegerichte mensen. Je herkent dit profiel misschien wel: je komt graag direct ter zake, je kunt niet tegen inefficiëntie en snel bewegen geeft je het gevoel dat je de controle over je dag hebt.

Deze mensen hebben geen gebrek aan zelfvertrouwen of vastberadenheid. Ze hebben vaak een proactieve instelling, nemen gemakkelijk beslissingen en hebben een diepgewortelde gewoonte om elke minuut te optimaliseren. Hun constante tempo is niet alleen een kwestie van rondkomen; het weerspiegelt een manier van leven.

Deze zelfverzekerde houding kan ook een andere kant verhullen. Wanneer vertragen ongemakkelijk wordt, wanneer een simpele tegenslag een vleugje irritatie opwekt, kan dat verraden dat het moeilijk is om tot rust te komen, om de onzekerheden te accepteren of de momenten waarop er niets echt vooruitgaat. Dit constante ongeduld, zelfs als het voortkomt uit een levendige en vastberaden persoonlijkheid, kan soms een diepere innerlijke spanning weerspiegelen.

Als snelheid een toevluchtsoord wordt: de geruststellende illusie van 'altijd doen'

Stevig wandelen kan ook een ontsnapping zijn. Een manier om stress om te zetten in beweging. Een onbewuste strategie om te voorkomen dat je te lang alleen bent met je gedachten of emoties.

Psychologen spreken van 'doeverslaving': deze bijna dwangmatige behoefte om handelingen aaneen te rijgen om je geldig, nuttig en levend te voelen. In deze context wordt productiviteit een vorm van persoonlijke waarde. Het lichaam versnelt om het mentale tempo bij te houden, om de druk die zich opbouwt zonder dat we het doorhebben, af te voeren.

Psycholoog Richard Wiseman constateerde in een onderzoek in verschillende grote steden dat de toename van de loopsnelheid door de jaren heen gepaard gaat met een aanzienlijke toename van dagelijkse nervositeit. Met andere woorden: onze wereld draait sneller en onze stappen volgen dat tempo, soms ten koste van ons emotionele welzijn.

Vertragen om beter te leven: een kracht die te vaak wordt onderschat

Vertragen gaat niet over tijdverspilling. Het gaat erom de controle over je innerlijke ritme terug te krijgen, je lichaam en geest weer in balans te brengen en de moderne drang om constant productief te zijn, ter discussie te stellen. Langzaam wandelen wordt dan een ware daad van zelfbevestiging, een manier om je innerlijke ruimte terug te winnen.

Door te kiezen voor een lager tempo, creëer je op natuurlijke wijze een pauze. Je geeft je geest de kans om te ademen, je omgeving waar te nemen, je lichaam te voelen en weer in contact te komen met het huidige moment. Dit simpele gebaar kan je helpen je angst beter te beheersen, je zenuwstelsel te kalmeren en je gevoel van stabiliteit te versterken.

Dit gaat zeker niet over het ontkennen van je energie of je doorzettersmentaliteit. Integendeel: door te leren je tempo te moduleren, creëer je meer ruimte voor je eigen energie, je helderheid van denken en je emotionele welzijn. Je leert zelf te kiezen wanneer je moet versnellen, in plaats van je tegen je wil te laten meeslepen door een snelheid die je overweldigt.

De volgende keer dat je iemand snel ziet lopen, bedenk dan dat deze vastberaden manier van lopen een veelheid aan emotionele nuances kan verhullen. En als je jezelf in deze beschrijving herkent, is het misschien tijd om je niet af te vragen waar je zo snel naartoe gaat, maar hoe je verder wilt. Je looptempo vertelt een verhaal: jij hebt de kracht om de rest ervan op je eigen manier te schrijven.