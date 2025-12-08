"Wat vrouwen verdienen": Ze gaat niet naar huis na bevalling in Zuid-Korea

Kim Narmin (@kimnarmln), een content creator op Instagram, deelde een virale video van haar verblijf in een Koreaans kraamcentrum (sanhujoriwon) na haar bevalling in Zuid-Korea. Ze leek er gelukkig en vredig uit te zien, omringd door professionele zorg. De video kreeg veel aandacht omdat het een "ideaal herstelmodel" belichtte, wat wereldwijde jaloezie opwekte en het debat over het gebrek aan postpartumondersteuning voor vrouwen weer aanwakkerde.

Koreaanse postpartumcentra uitgelegd

In Zuid-Korea verblijven sommige moeders na de bevalling in deze gespecialiseerde centra en genieten ze van voedzame maaltijden bereid door chef-koks, neonatale zorg door gepensioneerde verpleegkundigen, massages, tuinen en luxe accommodaties voor optimaal herstel. Kim Narmin illustreert deze gestructureerde rust, ver weg van de directe druk, met uitgebreide ondersteuning zoals zitbaden, massages en zelfs kinderopvang, zodat de moeder zich kan concentreren op haar fysieke en mentale herstel. Dit traditionele sanhujori-model, aangepast aan de moderne tijd, weerspiegelt de veranderende familienormen waarin grootouders minder betrokken zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Narmin (@kimnarmln)

Reacties en internationaal enthousiasme

De reacties op Kim Narmins bericht lopen over van emotie: "Ik kan me niet eens voorstellen hoeveel dit postnatale depressie vermindert", of "Ik wou dat elke vrouw ter wereld dit kon ervaren na de geboorte van haar baby." Deze video laat een opvallend contrast zien met andere landen, waar moeders vaak zonder gelijkwaardige ondersteuning naar huis terugkeren, wat vermoeidheid en isolatie versterkt. Het virale succes onderstreept de universele behoefte aan dergelijke ruimtes en inspireert zelfs tot aanpassingen in de Verenigde Staten. De reacties benadrukken: "Alle vrouwen verdienen dit, maar zoveel vrouwen hebben het nog nooit meegemaakt."

Debat over onvoldoende postpartumondersteuning

Deze content wakkert de kritiek opnieuw aan: vrouwen krijgen na de bevalling onvoldoende ondersteuning en missen de professionele respijtzorg die depressie en complicaties voorkomt, in tegenstelling tot Zuid-Korea, waar dit bijna universeel is. Getuigenissen op Reddit bevestigen dat deze centra een veilige band tussen ouder en kind bevorderen en tegelijkertijd prioriteit geven aan herstel van moeder en infectiepreventie. Kim Narmin belichaamt dit "toegankelijke ideaal" en zet aan tot een heroverweging van wereldwijd beleid voor gelijke ondersteuning.

Kim Narmins Reel over haar Koreaanse postpartumkliniek legt perfect vast wat vrouwen verdienen: rust, voeding en professionele zorg om de postpartumperiode met een gerust hart te doorstaan. Door interesse en debat op te wekken, pleit deze Reel voor de universalisering van dit model en het verminderen van postpartumdepressie en ongelijkheid wereldwijd.