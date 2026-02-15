Deze Amerikaanse ski-kampioen spreekt over het belang van uit de kast komen.

Het winnen van olympisch goud is een prestatie op zich, maar voor sommige atleten eindigt de overwinning niet op het podium. Dit jaar, 2026, herinnerde de Amerikaanse skiester Breezy Johnson ons eraan dat atletische prestaties ook synoniem kunnen zijn met zichtbaarheid, vertegenwoordiging en trots op jezelf.

Een gouden medaille die de geschiedenis ingaat.

Op de Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina 2026 won Breezy Johnson goud op de afdaling voor Team USA. Na seizoenen die gekenmerkt werden door blessures en een geleidelijke terugkeer naar de competitie, bereikte ze met kracht en vastberadenheid de top van haar sport. Deze overwinning is historisch: ze werd de eerste openlijk LGBT-Amerikaanse atleet die goud won voor de Verenigde Staten op deze Spelen.

Voor haar betekent deze medaille echter meer dan alleen een tijdsprestatie. Het draagt ook een boodschap uit. In een interview met CBS News legde de kampioene uit dat sportief succes niet los te zien is van representatie. In een wereld die nog steeds grotendeels gedomineerd wordt door heteroseksuele rolmodellen, is het een gamechanger om een kampioene openlijk haar (biseksuele) geaardheid te zien tonen. Haar succes geeft een duidelijke boodschap af: je kunt aan de top staan, talentvol, ambitieus en volledig jezelf zijn.

Een weloverwogen coming-out.

Breezy Johnson maakte in november 2022 publiekelijk bekend dat ze biseksueel is, een beslissing die ze omschreef als "zorgvuldig overwogen". Volgens haar was deze aankondiging zowel een persoonlijke keuze als een collectieve verantwoordelijkheid. Ze gelooft dat jonge atleten het verdienen om zich te kunnen identificeren met diverse rolmodellen. Zichzelf herkennen in een kampioen die open is over zijn of haar seksuele geaardheid kan helpen het gevoel van isolement te doorbreken dat sommigen nog steeds ervaren. Haar boodschap is simpel en krachtig: succes kent geen eenduidig gezicht, geen eenduidig profiel en geen eenduidige geaardheid.

Door haar verhaal te delen, probeert ze haar identiteit niet te reduceren tot haar seksuele geaardheid (biseksueel). Integendeel, Breezy Johnson laat zien dat een atleet veelzijdig kan zijn: sterk op ski's, soms kwetsbaar, toegewijd, liefdevol en ambitieus. Je wordt nooit gedefinieerd door slechts één label.

Sport en maatschappij: poreuze grenzen

De uitspraak van de skiër komt in een Amerikaanse context waar de rechten van LHBT'ers, met name transgender personen in de schoolsport, onderwerp zijn van een intens politiek debat. Zonder partijpolitiek in te nemen, herinnert Breezy Johnson ons eraan dat sport niet in een vacuüm bestaat.

Volgens haar betekent het bevestigen van je geaardheid niet dat je van elke race een platform voor activisme moet maken. Het betekent simpelweg erkennen dat je in een samenleving leeft, met al haar spanningen en veranderingen. Ze prees ook andere atleten die zich over deze kwesties uitspreken, zoals kunstschaatsster Amber Glenn. Haar benadering blijft gebaseerd op authenticiteit: je kunt naar excellentie streven en tegelijkertijd trouw blijven aan jezelf.

Privéleven en zichtbaarheid: geen tegenstrijdigheid

Een paar dagen na zijn gouden medaille deelde Breezy Johnson een intiem moment: het verrassende huwelijksaanzoek van zijn partner bij de finish van een Super-G-race. De beelden gingen viraal, vergezeld van felicitaties, onder andere van Lindsey Vonn en zelfs een geamuseerde reactie van Taylor Swift.

Sommigen hebben zich misschien afgevraagd: hoe valt een coming-out als biseksueel te verenigen met een heteroseksuele relatie? De voorvechter herhaalde een fundamentele waarheid die nog steeds te vaak verkeerd wordt begrepen: biseksualiteit beschrijft een geaardheid, niet de exclusieve aard van een relatie op een bepaald moment. Biseksueel zijn verandert niets aan de geldigheid van haar relatie. Door dit publiekelijk uit te leggen, helpt ze deze concepten te verduidelijken en misvattingen te ontkrachten.

Naast de medailles laat Breezy Johnsons verhaal zien dat uitmuntendheid en authenticiteit hand in hand kunnen gaan. In een veeleisende discipline als alpineskiën, waar de prestatiedruk enorm is, vereist het uiten van je (biseksuele) geaardheid ook moed. Zijn boodschap reikt verder dan de besneeuwde hellingen: iedereen zou een sportcarrière moeten kunnen nastreven zonder zijn of haar seksuele geaardheid te hoeven verloochenen.