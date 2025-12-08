Denne ikoniske frisyren, som var populær på 1990-tallet, gjør et uventet comeback.

Pixie-klippen, denne dristige korte hårklippen som ble populær på 1990-tallet av ikoner som Kate Moss, Winona Ryder og Liv Tyler, gjør et sterkt comeback i 2025. Som et symbol på opprør og moderne eleganse, tar den over catwalken, sosiale medier og frisørsalonger, båret av en nostalgisk grunge-bølge.
Opprinnelse og topp på nittitallet
Pixie-frisyren, som ble født på 1950-tallet med Audrey Hepburn i Roman Holiday, nådde sitt høydepunkt på 90-tallet. Twiggy, Naomi Campbell og tidens it-girls gjorde den til et must-have, og blandet androgynitet og femininitet. Denne korte frisyren, lengre på toppen og lagvis på sidene, legemliggjør tiårets frie og edgy ånd.
Hvorfor dette uventede comebacket?
Innen 2025 spådde Pinterest en økning i søk etter 90-tallstrender, drevet av grunge og rotete estetikk som detroniserte «clean girl»-looken. Variasjoner som ungdommelig eller asymmetrisk pixie-klipp var populære for sin praktiske anvendelighet og ungdommelige effekt, ideell for å ramme inn ansiktet og fremheve ansiktstrekkene.
Stjernene som bruker den i dag
Emma Stone skapte furore med en nostalgisk pixie-frisyre inspirert av Winona Ryder, mens Halle Berry og Scarlett Johansson beviste dens tidløse allsidighet. Rocka, glamorøs eller strukturert, den passer til alle stiler, fra Hermès-catwalken til den røde løperen.
90-tallets pixie-frisyre er ikke bare en gjenoppliving: det er et selvsikkert, praktisk og stilig uttrykk som forynger og frigjør. Klar til å ta steget og gjøre dette triumferende comebacket?