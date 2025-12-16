Hudproblemer: denne overraskende koblingen med angst og depresjon

Akne, eksem og psoriasis rammer nesten 2 milliarder mennesker over hele verden og forårsaker ofte dyp ubehag. Disse synlige tilstandene skaper en ond sirkel der stress og symptomer gjenspeiler hverandre.

En stor europeisk studie

Studien «The Psychological Burden of Skin Diseases», publisert i Journal of Investigative Dermatology, undersøkte 3635 dermatologiske pasienter og 1359 kontrollpersoner i 13 europeiske land. Studien, utført av FJ Dalgard et al., viser at 10,1 % av pasienter med hudsykdommer har klinisk depresjon (mot 4,3 % i kontrollgruppen), 17,2 % har angst (mot 11,1 %) og 12,7 % har selvmordstanker (mot 8,3 %).

Den onde sirkelen mellom hud og stress

Kortisol som frigjøres ved stress forverrer hudbetennelse (psoriasis, eksem), mens synlige lesjoner forårsaker skam, isolasjon og tap av selvtillit. Hos unge med alvorlig akne dobles risikoen for depresjon; kronisk eksem tredobler angstlidelser. Opptil 5 % av alvorlige tilfeller fører til selvmordstanker.

Sjokkerende data etter patologi

Psoriasis (17,4 % av tilfellene), hudinfeksjoner (6,8 %), eksem (6,4 %) og akne (5,9 %) er de vanligste. Kvinner (56,5 % av pasientene) er overrepresentert, med en gjennomsnittsalder på 47 år. Nylig stress (35,6 %) og fysiske komorbiditeter (28,8 %) forverrer den psykologiske belastningen.