Disse 3 suppene kan kokes på under 30 minutter

Når dagene blir kjøligere, er det ingenting som slår en bolle med rykende varm suppe for å varme deg opp. Og hva om du kunne lage et trøstende måltid på under 30 minutter? Her er tre enkle, deilige oppskrifter som er perfekte for vinteren.

Kremete gulrot- og kokosmelksuppe

Se for deg en glatt, litt søt suppe som varmer deg fra første skje. For å tilberede den, begynn med å skrelle og skjære i terninger 500 g gulrøtter og 250 g søtpoteter.

I en stor kjele steker du en hakket løk med en spiseskje olivenolje til den blir blank og lett gyllen.

Deretter tilsetter du grønnsakene og heller i 300 ml kokosmelk, sammen med 300 ml grønnsaksbuljong.

Tilsett et hint av karri, litt salt og pepper, og la det småkoke i 25 minutter på middels varme.

Når grønnsakene er møre, kjører du suppen raskt i blenderen, og den blir helt glatt. For et siste hint av nytelse, dryss over frisk koriander og beundr den vakre oransje fargen som lyser opp tallerkenen din.

Denne kremete suppen er perfekt til en lett middag eller som suppe til et stykke ristet brød. Den er mild, varmende og så trøstende at du nesten vil glemme kulden ute.

Rask soppsuppe

Hvis du liker jordnære og fyldigere smaker, er soppsuppe et must. Start med å skjære i skiver 500 g sjampinjong, en løk, en sjalottløk og et fedd hvitløk.

Stek alt i en kjele med en spiseskje olivenolje på middels varme. Aromaen som frigjøres under kokingen er allerede en uimotståelig forsmak på hva som venter deg.

Hell deretter i 1 liter grønnsaksbuljong og la det småkoke i 20 til 25 minutter.

For å få en kremet konsistens, bland alt sammen og tilsett 15 cl lett flytende fløte.

Noen hakkede persilleblader på toppen, og suppen din blir en sann fryd, klar til å nytes.

Denne oppskriften er ideell når du har lyst på en enkel rett med mye karakter. Den rike smaken og fløyelsmyke teksturen gjør hver skjefull til et lite øyeblikk av lykke, uten at du må tilbringe timevis på kjøkkenet.

Butternut squash og rød linsesuppe

For en suppe som kombinerer sødme og fylde, er butternut squash et utmerket valg. Skjær butternut squash i terninger, finhakk en rødløk og to fedd hvitløk.

Sautér alt i en stor kjele med en klype ingefær for en litt krydret og varm smak.

Hell i grønnsaksbuljongen så det så vidt dekker og la det koke i 10 minutter.

Tilsett deretter 200 g røde linser og fortsett å koke i 15 minutter før du blander.

Krydre med salt og pepper og server rykende varm. Den gylne fargen og den litt tykke konsistensen gjør denne suppen utrolig appetittvekkende.

De røde linsene gir et mettende preg, perfekt til et kveldsmåltid, mens squashen bokstavelig talt smelter i munnen. Denne suppen er en sann invitasjon til å krølle seg sammen med et teppe og en god bok, og nyte en bolle full av trøstende smaker.

Tre supper, tre enkle gleder

Disse tre oppskriftene demonstrerer hvor enkelt det er å lage et deilig og raskt måltid, selv når du fryser i vintermånedene. Enten du foretrekker litt søte supper, jordaktige smaker eller rike, trøstende kombinasjoner, vil du finne umiddelbar tilfredsstillelse i disse suppene. De er perfekte for å gi variasjon til måltidene dine gjennom uken og forvandle en vanlig middag til en varm og innbydende opplevelse.

Ved å velge enkle ingredienser og leke med krydder og teksturer, er det mulig å lage supper som varmer både kropp og sjel. Og det beste av alt? Du trenger ikke å være en Michelin-stjernekokk for å oppnå fantastiske resultater. Noen få raske trinn, en kjele, en blender, og voilà – du har deilige retter som får et smil til å falle og tilfredsstiller sulten.

Så ikke nøl lenger: Finn frem gryter og panner og la deg lede av fargene, aromaene og teksturene. Disse suppene lover vellykkede måltider på rekordtid, og de vil minne deg på hvor enkelt, hyggelig og deilig matlaging kan være, selv på de kaldeste vinterkveldene.